Chinche del arce: consejos para que no entre en las casas cuando llega el frío

Con la llegada del invierno, cientos de vecinos de Mendoza reportan la llegada de la chinche del arce a sus hogares. Estos insectos, que durante el verano habitan árboles como arces, fresnos y hasta palmeras-, en plena temporada otoñal y cuando empiezan a caer las hojas, buscan refugio en lugares cálidos.

La chinche del arce suele llegar hasta las paredes exteriores de las viviendas y es uno de los espacios favoritos para dejar sus huevos. Incluso, en muchas ocasiones hasta ingresan a las casas. Los consejos de los expertos.

Una de las principales medidas es mantener limpia la vereda y frente de las casas. Durante el otoño, la acumulación de hojas es un caldo de cultivo para la aparición de estos insectos. También es imprescindible podar las ramas de los árboles.

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Otra recomendación es sellar grietas y aberturas en las paredes, como así también mantener colocar telas mosquiteras que sirvan de barrera. Cabe recordar que durante el invierno la chinche del arce busca refugios cálidos para sobrellevar las bajas temperaturas.

En cuanto a la aplicación de insecticidas, la recomendación es que no se apliquen productos de uso agrícola dentro de la vivienda. Para uso hogareño, sólo se deben usar productos domisanitarios o de línea jardín autorizados. En este marco, también hay que tener cuidado con su uso excesivo: no por usar más insecticida el resultado será mejor.

En caso de realizar una aplicación de insecticida, se debe usar protección personal, incluso con productos autorizados para el hogar.

Chinche del arce La chinche del arce entra a las casas en invierno. Iscamen

¿Qué son las chinches del arce?

Son insectos fitófagos originarios de América del Norte, cuyas medida promedio es de 1,3 cm de longitud en los adultos. Es de cuerpo alargado y ovalado, poseen tres líneas rojas que se extienden a lo largo del protórax, una a cada lado y otra en el centro. La mitad basal de las alas anteriores son de color rojo, a diferencia de la mitad apical que es negra al igual que las alas posteriores y las patas.

Durante su etapa de evolución reciben el nombre de ninfas y pasan por diversos estados. Recién eclosionadas miden menos de 1 mm de largo y no tienen capacidad de vuelo. A medida que van pasando por los diferentes estados ninfales, crecen hasta alcanzar el tamaño de 1.3 cm de largo en promedio, tornándose el cuerpo de color rojo oscuro, con marcas oscuras detrás de la cabeza. Las alas, negras, que inicialmente son muy pequeñas, comienzan a desarrollarse gradualmente.

Cabe destacar que no es un insecto que genere un riesgo en sí, aunque sí pueden ser dañinos para las plantas ya que les quitan nutrientes y les inyectan toxinas que las debilitan.

Diferencias con las vinchucas

Aunque a simple vista pueden parecer similares por su forma y coloración oscura, la chinche del arce y la vinchuca son insectos muy distintos, tanto en comportamiento como en importancia sanitaria. Si aparece un insecto similar y hay sospechas, corresponde consultar con zoonosis o con el área de salud correspondiente.