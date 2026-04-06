Prueba de confianza: Mendoza sale a buscar $75 mil millones para pagar deuda

Mendoza sale a buscar financiamiento para pagar deuda. Además de la necesidad de "refinanciar" deuda, es una prueba de confianza desde mercado hacia la provincia en un contexto complejo. En total buscarán 75 mil millones de pesos, ampliable hasta casi 500 mil millones en Títulos CER (ajustables por inflación), garantizados con los fondos de coparticipación federal.

El Gobierno licitará esa emisión y la clave está en el "costo", que se mide según el interés que el mercado esté dispuesto a pagar. Esos recursos serán usados para "rolear" deuda, es decir para hacer roll over. Se trata de un mecanismo en el que se emite deuda para pagar otros compromisos con la idea de mejorar las condiciones (pasar de pesos a dólares por ejemplo), estirar plazos y achicar el volumen de compromisos inmediatos. Para ello el Presupuesto 2026 autoriza al Gobierno a ejecutar esa maniobra a través del aval para emitir deuda.

La autorización está explícita en el artículo 41 del Presupuesto, donde se avala el uso del crédito para "cancelar servicios de amortización de deudas" previstos en el propio Presupuesto. El año pasado el Gobierno ejecutó una maniobra financiera similar, emitiendo títulos CER. Ese tipo de bonos ganaron mercado por la garantía que tienen para "ganarle a la inflación". Además, Mendoza emitió otros títulos para reemplazar deuda vieja y financiar obras.

victor fayad MDZ La estrategia de Mendoza La estrategia oficial es bajar la deuda en dólares a través de instrumentos que permiten pagar en pesos. Según el prospecto elevado a la Bolsa, "la relación deuda/PBG de la Provincia fue aproximadamente de un promedio del 5,2% en 2024. Este ratio ha caído durante los últimos cuatro años, partiendo de un promedio del 10,5% en 2021".

Los topes del endeudamiento están establecidos en la ley y también en el apartado donde se explica el destino de los fondos, que es "la cancelación de servicios de deuda por hasta el monto máximo de $ 354.610.808.921 y/o la refinanciación de los Títulos de Deuda Elegibles por hasta el monto máximo de $ 139.120.071.489".