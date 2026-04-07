Una noche para la historia: Independiente Rivadavia arranca la Copa Libertadores ante Bolivar

No es un partido más. No es una fecha más. Es, simplemente, historia pura.

Independiente Rivadavia está a punto de vivir la noche más importante en Mendoza : su debut absoluto en la Copa Libertadores , el torneo más prestigioso del continente. Un momento que trasciende generaciones, que resume años de lucha, frustraciones y sueños postergados.

El rival será Bolívar , pero esta vez el adversario es lo de menos. Porque el verdadero desafío es otro: estar a la altura de la historia que el propio club empezó a escribir hace muy poco.

Durante décadas, la Lepra mendocina miró la elite del fútbol sudamericano desde lejos. Ni siquiera había logrado disputar torneos internacionales. Hasta ahora. Este debut no solo marca su primera participación en Libertadores, sino también su estreno absoluto en competencias Conmebol.

El punto de quiebre fue inolvidable: la consagración en la Copa Argentina 2025, el primer título oficial del club, que le abrió la puerta a este sueño continental.

Los jugadores y la gente fueron uno solo durante todo el partido y eso no se modificó en los festejos. Plantel e hinchada fundidos en los festejos de un momento histórico.

Y lo hace en un contexto ideal. El equipo dirigido por Alfredo Berti llega como líder del torneo local, con un rendimiento que lo convirtió en uno de los grandes equipos del fútbol argentino.

Pero más allá de los números, hay algo que no se puede medir: la carga emocional. El hincha que esperó décadas, el club que resistió años en el ascenso, el salto a Primera y ahora este escenario impensado tiempo atrás.

El Malvinas Argentinas será el escenario de una noche distinta. No será el Gargantini, su casa de siempre, pero poco importará. Porque cuando la pelota empiece a rodar, Independiente Rivadavia no solo jugará un partido: estará cumpliendo un sueño colectivo.

Un debut que no se mide en resultado. Se mide en historia.

Porque hay noches que no se juegan… se recuerdan para siempre.





independiente rivadavia rosario central (35) Alf Ponce Mercado / MDZ

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio; Leonard Costa o Iván Villalba, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernandez o Álex Arce; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Bolívar: Carlos Lampe; Escleizon Freita, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría y José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán y Jhon Velásquez; Martín Cauteruccio y Brian Oyola. DT: Flavio Robatto.