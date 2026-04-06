Plaga: los pasos que recomendó el Iscamen para controlar la chinche del arce en Mendoza
La chinche del rce volvió a quedar en foco tras la publicación de un dossier oficial con pautas de monitoreo, prevención y control en casas y espacios públicos.
La chinche del arce volvió a ocupar un lugar central en Mendoza luego de que el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen) presentara un dossier técnico para ordenar su manejo. El material fue elaborado junto con áreas provinciales de ambiente y salud, y apunta a ofrecer criterios comunes para técnicos, municipios y vecinos.
El documento busca dar una respuesta más clara frente a un insecto que genera consultas en distintos puntos de la provincia. Según explicó el organismo, la propuesta combina información sobre la biología y el comportamiento de la chinche del arce con herramientas prácticas para su monitoreo, prevención y control, tanto en territorio como dentro de los hogares.
Uno de los puntos más importantes del comunicado es el papel del autocontrol domiciliario. El dossier remarca que, con acciones focalizadas y bien planificadas, se pueden conseguir resultados efectivos sin recurrir a intervenciones de alto impacto. Entre las medidas sugeridas aparecen las aplicaciones localizadas en los sectores donde se concentran los insectos, el uso de productos habilitados de línea jardín, la intervención en momentos oportunos del ciclo biológico y la limpieza de refugios.
El enfoque oficial también pone el acento en el uso responsable de los recursos. De acuerdo con el material difundido por el Iscamen, ese esquema permite bajar riesgos para las personas y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental. Además, los ensayos técnicos realizados por equipos del organismo mostraron que el control del insecto puede lograrse con bajas dosis y en períodos acotados, un dato que refuerza la viabilidad de esta estrategia.
En el espacio público, el criterio cambia. El dossier advierte que en el arbolado urbano no están permitidos los tratamientos generalizados con agroquímicos. Solo de manera excepcional, y con autorización específica, pueden realizarse aplicaciones localizadas. Por eso, en calles y plazas se priorizan otras acciones, como la limpieza y el manejo del entorno urbano para disminuir la presencia de la chinche del arce.
Con esta publicación, el Iscamen busca que la información técnica se convierta en una herramienta concreta para actuar. La idea de fondo es que el manejo de la chinche del arce no dependa de una sola intervención, sino de una estrategia sostenida, coordinada y con participación de municipios, especialistas y vecinos.
Lee el informe completo acá.
Qué hacer en casa para controlar la chinche del arce
- Mantener limpia la vereda y el frente de la casa. En otoño se acumulan hojas y semillas debajo de los árboles, y eso favorece la presencia del insecto. Por eso conviene barrer y retirar esos restos con frecuencia.
- Sellar grietas, hendijas y colocar barreras físicas. La chinche del arce busca refugios cálidos cuando baja la temperatura, por lo que puede ingresar por aberturas pequeñas. El dossier recomienda sellar grietas y usar telas mosquiteras para impedir su entrada.
- No usar productos agrícolas dentro de la vivienda. El material oficial aclara que en casas no deben emplearse productos de uso agrícola. Para el hogar, solo se contemplan productos domisanitarios o de línea jardín autorizados.
- Si se aplica un producto, que sea de forma localizada. No se recomienda fumigar grandes superficies sin criterio. La sugerencia es aplicar solamente en los sectores donde se concentran los insectos.
- Evitar la sobreaplicación. El dossier insiste en que no por usar más insecticida el resultado será mejor. Cada producto tiene su tiempo de acción y el exceso puede aumentar riesgos innecesarios.
- Usar protección personal al pulverizar. Si se realiza una aplicación, incluso con productos autorizados para el hogar, se recomienda utilizar protección personal durante la pulverización.
- Empezar a monitorear desde fines de agosto o principios de septiembre. Ese es el momento en que comienzan a aparecer los adultos. Detectarlos temprano ayuda a intervenir antes de que avance el ciclo biológico.
- Actuar cuando se observen grupos de adultos o ninfas. El dossier marca que ese es el momento clave para cortar el ciclo y reducir la población para la siguiente primavera.
- No aplastarlas sobre paredes o telas. El documento advierte que, al ser aplastadas, pueden liberar secreciones que dejan manchas.
- Si hay dudas con una vinchuca, consultar. La chinche del arce no es lo mismo que una vinchuca. Si aparece un insecto similar y hay sospechas, corresponde consultar con zoonosis o con el área de salud correspondiente.