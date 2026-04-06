Plaga: los pasos que recomendó el Iscamen para controlar la chinche del arce en Mendoza

La chinche del rce volvió a quedar en foco tras la publicación de un dossier oficial con pautas de monitoreo, prevención y control en casas y espacios públicos.

El nuevo material sobre la Chinche del Arce reúne pautas de prevención, monitoreo y control para municipios, técnicos y vecinos.

La chinche del arce volvió a ocupar un lugar central en Mendoza luego de que el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen) presentara un dossier técnico para ordenar su manejo. El material fue elaborado junto con áreas provinciales de ambiente y salud, y apunta a ofrecer criterios comunes para técnicos, municipios y vecinos.

El documento busca dar una respuesta más clara frente a un insecto que genera consultas en distintos puntos de la provincia. Según explicó el organismo, la propuesta combina información sobre la biología y el comportamiento de la chinche del arce con herramientas prácticas para su monitoreo, prevención y control, tanto en territorio como dentro de los hogares.

chinche del arce La Chinche del Arce volvió a quedar bajo seguimiento en Mendoza tras la difusión de un dossier técnico elaborado por el Iscamen. Iscamen Uno de los puntos más importantes del comunicado es el papel del autocontrol domiciliario. El dossier remarca que, con acciones focalizadas y bien planificadas, se pueden conseguir resultados efectivos sin recurrir a intervenciones de alto impacto. Entre las medidas sugeridas aparecen las aplicaciones localizadas en los sectores donde se concentran los insectos, el uso de productos habilitados de línea jardín, la intervención en momentos oportunos del ciclo biológico y la limpieza de refugios.

El enfoque oficial también pone el acento en el uso responsable de los recursos. De acuerdo con el material difundido por el Iscamen, ese esquema permite bajar riesgos para las personas y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental. Además, los ensayos técnicos realizados por equipos del organismo mostraron que el control del insecto puede lograrse con bajas dosis y en períodos acotados, un dato que refuerza la viabilidad de esta estrategia.

En el espacio público, el criterio cambia. El dossier advierte que en el arbolado urbano no están permitidos los tratamientos generalizados con agroquímicos. Solo de manera excepcional, y con autorización específica, pueden realizarse aplicaciones localizadas. Por eso, en calles y plazas se priorizan otras acciones, como la limpieza y el manejo del entorno urbano para disminuir la presencia de la chinche del arce.