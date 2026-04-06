Monóxido de carbono: el riesgo invisible en otoño e invierno y cómo evitar intoxicaciones en casa
El invierno agrava el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Conoce cómo prevenirlo, qué síntomas tener en cuenta y cuánto cuesta un detector.
Con la llegada del invierno, miles de hogares en Argentina vuelven a encender estufas y calefactores. En ese contexto, especialistas advierten sobre un peligro silencioso: el monóxido de carbono, un gas que no tiene olor, color ni sabor, pero que puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte en pocos minutos.
Las intoxicaciones por este gas suelen producirse por fallas en artefactos, mala ventilación o un uso inadecuado de los sistemas de calefacción. Por eso, la prevención y el mantenimiento son claves para evitar accidentes durante los meses más fríos.
Cómo limpiar y revisar estufas de forma segura
Antes de encender una estufa después de varios meses sin uso, es fundamental realizar una revisión completa:
- Limpiar quemadores para evitar obstrucciones
- Controlar que la llama sea siempre azul
- Verificar que los conductos de ventilación no estén tapados
- Revisar rejillas de entrada y salida de aire
- Realizar un control anual con un gasista matriculado
Una llama amarilla o anaranjada, la presencia de hollín o manchas negras en paredes son señales de alerta que indican un mal funcionamiento.
Cuánto cuestan los detectores de monóxido y por qué convienen
Los detectores de monóxido de carbono son una herramienta clave para la prevención, ya que permiten identificar la presencia de este gas antes de que se vuelva peligroso. En Argentina, especialmente en plataformas como Mercado Libre, existe una amplia variedad de modelos según prestaciones y precio.
En la gama baja, los dispositivos más simples, con alarma sonora básica, se consiguen desde aproximadamente $15.000 a $25.000, siendo una opción accesible para hogares que buscan una protección inicial. En la gama media, aparecen detectores digitales con pantalla LCD, mayor precisión y mejores sensores, cuyos precios rondan entre $25.000 y $60.000, ofreciendo un equilibrio entre costo y seguridad.
Por su parte, en la gama alta, hay equipos más avanzados, portátiles o inteligentes, con sensores de alta precisión, conectividad o baterías de larga duración, que pueden superar los $150.000 o incluso más caros.
Los errores más comunes que aumentan el riesgo
Muchas intoxicaciones ocurren por prácticas habituales que pueden resultar peligrosas:
- Usar hornallas o el horno para calefaccionar
- Dormir con estufas prendidas sin ventilación
- Tapar rejillas de ventilación
- Utilizar braseros o carbón en ambientes cerrados
Estas situaciones favorecen la acumulación de monóxido en el ambiente y elevan el riesgo de intoxicación.
Cómo detectar los síntomas de intoxicación a tiempo
Uno de los principales problemas es que los síntomas pueden confundirse con otras afecciones, como gripe o cansancio. Los más frecuentes son:
- Dolor de cabeza
- Mareos
- Náuseas o vómitos
- Debilidad o confusión
- Pérdida de conocimiento
En casos graves, puede provocar convulsiones o coma. Ante cualquiera de estos signos, es clave actuar rápidamente.