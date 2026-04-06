Monóxido de carbono: el riesgo invisible en otoño e invierno y cómo evitar intoxicaciones en casa

Con la llegada del invierno, miles de hogares en Argentina vuelven a encender estufas y calefactores. En ese contexto, especialistas advierten sobre un peligro silencioso: el monóxido de carbono , un gas que no tiene olor, color ni sabor, pero que puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte en pocos minutos.

Las intoxicaciones por este gas suelen producirse por fallas en artefactos, mala ventilación o un uso inadecuado de los sistemas de calefacción. Por eso, la prevención y el mantenimiento son claves para evitar accidentes durante los meses más fríos.

Antes de encender una estufa después de varios meses sin uso, es fundamental realizar una revisión completa:

Una llama amarilla o anaranjada, la presencia de hollín o manchas negras en paredes son señales de alerta que indican un mal funcionamiento.

Cuánto cuestan los detectores de monóxido y por qué convienen

Los detectores de monóxido de carbono son una herramienta clave para la prevención, ya que permiten identificar la presencia de este gas antes de que se vuelva peligroso. En Argentina, especialmente en plataformas como Mercado Libre, existe una amplia variedad de modelos según prestaciones y precio.

En la gama baja, los dispositivos más simples, con alarma sonora básica, se consiguen desde aproximadamente $15.000 a $25.000, siendo una opción accesible para hogares que buscan una protección inicial. En la gama media, aparecen detectores digitales con pantalla LCD, mayor precisión y mejores sensores, cuyos precios rondan entre $25.000 y $60.000, ofreciendo un equilibrio entre costo y seguridad.

El costo de los detectores de monóxido de carbono puede variar según el tipo y las características del dispositivo. Foto: Shutterstock El costo de los detectores de monóxido de carbono puede variar según el tipo y las características del dispositivo. Shutterstock

Por su parte, en la gama alta, hay equipos más avanzados, portátiles o inteligentes, con sensores de alta precisión, conectividad o baterías de larga duración, que pueden superar los $150.000 o incluso más caros.

Los errores más comunes que aumentan el riesgo

Muchas intoxicaciones ocurren por prácticas habituales que pueden resultar peligrosas:

Usar hornallas o el horno para calefaccionar

Dormir con estufas prendidas sin ventilación

Tapar rejillas de ventilación

Utilizar braseros o carbón en ambientes cerrados

Estas situaciones favorecen la acumulación de monóxido en el ambiente y elevan el riesgo de intoxicación.

Cómo detectar los síntomas de intoxicación a tiempo

Uno de los principales problemas es que los síntomas pueden confundirse con otras afecciones, como gripe o cansancio. Los más frecuentes son:

Dolor de cabeza

Mareos

Náuseas o vómitos

Debilidad o confusión

Pérdida de conocimiento

En casos graves, puede provocar convulsiones o coma. Ante cualquiera de estos signos, es clave actuar rápidamente.