El Gobierno de la Ciudad avanza con una obra clave en el Tren Sarmiento: montó dos puentes ferroviarios

El Gobierno de la Ciudad avanza con una nueva obra para eliminar un cruce ferroviario en el oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el fin de semana largo se realizó el montaje de dos puentes de gran porte que permitirán continuar con la construcción del futuro paso bajo nivel en la calle Irigoyen, en el límite entre Liniers y Villa Luro .

La obra es llevada adelante por Autopistas Urbanas S.A. , empresa dependiente del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, y forma parte del plan para eliminar barreras ferroviarias y mejorar la circulación vehicular y peatonal en distintos puntos de la ciudad.

Durante el fin de semana se desplegó un operativo especial para colocar dos puentes ferroviarios de hormigón que sostendrán las vías del Ferrocarril Sarmiento mientras se construye el túnel por debajo.

Para realizar esta tarea fue necesario interrumpir temporalmente la circulación del tren y desmontar las vías existentes. Luego, mediante un sistema de deslizamiento combinado con gatos hidráulicos, se movieron las estructuras (de aproximadamente 170 toneladas cada una) hasta su posición definitiva.

Una vez finalizada la maniobra, se reconstruyó la infraestructura ferroviaria sobre los nuevos puentes para restablecer el servicio.

Cómo será el nuevo paso bajo nivel en Villa Luro

El futuro paso bajo nivel se construirá sobre la calle Irigoyen, entre avenida Rivadavia y Bacacay, a pocos metros de la estación Estación Villa Luro.

Tren Sarmiento Con la eliminación de barreras se contribuye a mejorar la frecuencia del servicio del Tren Sarmiento al reducir las interrupciones en la circulación. Archivo MDZ

El túnel tendrá doble mano de circulación, con un carril por sentido, y contará con una altura libre de 4,30 metros, lo que permitirá el paso de vehículos livianos y transporte de pasajeros.

Además, el proyecto contempla pasarelas peatonales bajo nivel con rampas y escaleras para garantizar el cruce de peatones y personas con movilidad reducida.

Según indicaron desde el gobierno porteño, la obra busca eliminar el actual cruce a nivel para mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito en la zona y facilitar la conexión entre ambos lados de las vías. También señalan que la eliminación de barreras contribuye a mejorar la frecuencia del servicio ferroviario al reducir las interrupciones en la circulación de los trenes.