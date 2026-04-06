Cielo gris y más frío en Mendoza: qué pasará este lunes con la lluvia

Aunque la nubosidad se mantendrá durante toda la jornada en Mendoza, el pronóstico descarta lluvia y anticipa un nuevo descenso de la temperatura.

Aunque habrá muchas nubes en Mendoza, el pronóstico no prevé lluvia para este lunes.

La semana comenzará en Mendoza con una postal bien otoñal. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el lunes y, aunque el aspecto del día podría hacer pensar en lluvia, el pronóstico no anticipa lluvias para la provincia.

En cambio, lo que sí se hará sentir será el descenso de la temperatura. La máxima prevista es de 18° y la mínima de 12°, en una jornada fresca, con vientos del sector sur.