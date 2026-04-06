Cielo gris y más frío en Mendoza: qué pasará este lunes con la lluvia
Aunque la nubosidad se mantendrá durante toda la jornada en Mendoza, el pronóstico descarta lluvia y anticipa un nuevo descenso de la temperatura.
La semana comenzará en Mendoza con una postal bien otoñal. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el lunes y, aunque el aspecto del día podría hacer pensar en lluvia, el pronóstico no anticipa lluvias para la provincia.
En cambio, lo que sí se hará sentir será el descenso de la temperatura. La máxima prevista es de 18° y la mínima de 12°, en una jornada fresca, con vientos del sector sur.
Al menos hasta el miércoles se mantendrán las bajas temperaturas en Mendoza, en una seguidilla de jornadas en las que la máxima no superará los 20°. Recién hacia el jueves comenzará a notarse un leve repunte térmico, con una máxima prevista de 22°, mientras que para el viernes se espera una suba más marcada, con valores que llegarían a los 26°.