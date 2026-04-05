Las dos películas hechas en Mendoza que competirán en un prestigioso festival de cine en México

Mendoza marca presencia en la industria cinematográfica internacional. En el marco del 41° Festival Internacional de Cine de Guadalajara , dos largometrajes rodados íntegramente en territorio provincial serán parte de la competencia oficial de Largometraje Iberoamericano de Ficción, que tendrá lugar entre el 17 y el 25 de abril.

Según informó Mendoza Film Commission, las dos películas en cuestión son "Hangar rojo" y "Los renacidos", cuyas producciones fueron apoyadas por el programa "Cash Rebate", iniciativa que tiene como objetivo fomentar las inversiones en el sector audiovisual. Según datos oficiales, el desembolso que realizaron los dos largometrajes en la provincia superan los $311 millones.

Hangar rojo es la ópera prima de Juan Pablo Sallato y está ambientada en la época del golpe militar de Augusto Pinochet en Chile. Con capitales chilenos, argentinos e italianos, la historia sigue al capitán Jorge Silva, exjefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, quien recibe la orden de transformar la Escuela de Aviación -donde se forman a jóvenes cadetes- en un centro de detención y tortura.

La narrativa se adentra en la cabeza de los personajes, que inmersos en las tensiones políticas de la época se ven obligados a tomar partido.

Los Renacidos, dirigida por Santiago Esteves, cuenta la historia de dos hermanos que en medio de sus disputas personales se ven envueltos en una operación clandestina para ayudar a otras personas a fingir su propia muerte y cruzar la frontera.

Sin embargo, lo que en principio sólo parecía un negocio ilegal, pronto pronto se complicará y pondrá en riesgo sus vidas, lo que lleva al límite sus problemas familiares.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara es un evento considerado como uno de los más importantes de Latinoamérica y donde participa una amplia oferta para la industria cinematográfica de la región. En dicho espacio, se promueve la formación e intercambio creativo entre estudiantes, profesionales y críticos de la cinematografía de Iberoamérica.

En ese marco, tanto "Hangar rojo" como "Los renacidos" formarán parte de la competencia oficial de Largometraje Iberoamericano de Ficción.

Cabe destacar que en 2026, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara celebrará su 41° edición, del 17 al 25 de abril.

Cash Rebate, la iniciativa para posicionar a Mendoza como polo de la industria audiovisual

Cabe destacar que el programa Cash Rebate entró en vigencia en el año 2021 y tiene como principal objetivo fomentar las inversiones en el sector audiovisual con reintegros y facilidades para productoras locales, nacionales e internacionales que filman en territorio provincial.

Con esta iniciativa se busca posicionar a Mendoza como polo de la industria del cine, televisión, publicidades, streaming y series.