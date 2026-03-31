Amazon Prime Video: todos los estrenos de películas y series para disfrutar del mes de abril 2026

El mes de abril comienza en Amazon Prime con títulos que ordenan buena parte de la agenda de la plataforma. La estrategia de lanzamientos se apoya en el esperado desenlace de ficciones ya consolidadas, la apuesta por producciones latinoamericanas y la incorporación de reconocidos largometrajes para todos los géneros.

El movimiento más fuerte de la plataforma pasa por el universo de los superhéroes con el regreso de The Boys , que vuelve el 8 de abril con su quinta y última temporada . Prime Video presenta este tramo final de la serie creada por Eric Kripke con un estreno que no será de golpe, ya que arranca con dos episodios y después sigue con un capítulo semanal hasta el 20 de mayo , completando así una temporada de ocho entregas.

La historia retoma un mundo ya dominado por Homelander y con Butcher reapareciendo para empujar el conflicto definitivo. En el elenco central continúan Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Antony Starr, Laz Alonso, Tomer Capone, Karen Fukuhara y Chace Crawford, sumando además el regreso de Jensen Ackles como Soldier Boy.

Sobre el cierre del mes aparece La casa de los espíritus , con un estreno global fijado para el 29 de abril . Prime Video impulsa esta adaptación de la novela de Isabel Allende como una de sus producciones latinoamericanas más ambiciosas, respaldada por el peso del libro original. La historia retoma la saga de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones en una miniserie de ocho episodios rodada íntegramente en Chile. El reparto está encabezado por Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo.

La oferta de series se completa con otros lanzamientos a lo largo de las semanas. El 16 de abril se suma Fist of the North Star , un clásico del anime que amplía el bloque de catálogo japonés dentro de la plataforma. Para el 24 de abril está programado el estreno de la segunda temporada de Bandidos de hoy.

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En el área de los largometrajes, la novedad principal es Balls Up, una comedia dirigida por Peter Farrelly que se estrena el 15 de abril. La película sigue a dos ejecutivos de marketing que, después de arruinar una oportunidad de patrocinio, quedan envueltos en una cadena de desastres durante un partido de fútbol. El elenco incluye a Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Benjamin Bratt, Daniela Melchior, Molly Shannon, Sacha Baron Cohen y Eric André. Ese mismo día también se incorpora al catálogo el título Sarah’s Oil.

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El bloque de películas arranca fuerte desde los primeros días, con la llegada de Mission: Impossible – The Final Reckoning el 3 de abril, posicionándose como una de las incorporaciones de cine más importantes del mes. Luego, el 12 de abril, la plataforma suma The Zone of Interest, la aclamada película del director Jonathan Glazer.

Para la segunda mitad del mes, el cronograma avanza con el estreno de The Running Man el 17 de abril. Los fanáticos del terror tendrán su momento destacado el 21 de abril con la llegada de The Conjuring: Last Rites, una de las incorporaciones más reconocibles para este género. Finalmente, el 24 de abril hace su entrada Colleen Hoover’s Regretting You, una adaptación que suma otro título fuerte para terminar de conformar la cartelera.