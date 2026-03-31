Anses prendió todas las alarmas por estafas: qué datos nunca hay que compartir

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) emitió una advertencia clave ante el aumento de intentos de estafas en todo el país, en los que delincuentes se hacen pasar por personal del organismo para obtener información confidencial de los ciudadanos.

Según informaron desde el organismo, estos engaños suelen realizarse a través de llamados telefónicos, correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales. En muchos casos, los estafadores prometen supuestos beneficios económicos o trámites urgentes para inducir a las víctimas a entregar sus datos personales.

Ansesfue categórica: nunca solicita información personal, bancaria ni claves de seguridad por ninguno de estos medios.

Las autoridades explicaron que existen señales claras para identificar intentos de fraude . Entre ellas, destacan los mensajes o llamados que solicitan datos personales, claves bancarias o códigos de seguridad, así como aquellos que incluyen enlaces a formularios externos o sitios web sospechosos.

Además, remarcaron que el organismo no realiza operativos en la vía pública ni visitas domiciliarias para pedir información, por lo que cualquier situación de ese tipo debe ser considerada fraudulenta.

celulares, celular, smartphone Anses. Shutterstock

También se advirtió sobre publicaciones o comunicaciones que circulan fuera del sitio oficial (www.anses.gob.ar), ya que pueden formar parte de maniobras de phishing diseñadas para robar datos sensibles.

Qué datos nunca se deben brindar

Anses enfatizó que hay información que jamás debe compartirse:

Claves de seguridad social o de homebanking

Datos bancarios (CBU, número de tarjeta, token)

Información personal sensible

Códigos enviados por mensaje o aplicaciones

Compartir estos datos puede permitir a los estafadores acceder a cuentas, solicitar préstamos o realizar operaciones fraudulentas.

El organismo recordó que todos los trámites son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios. Además, indicó que los únicos canales oficiales de atención son:

La línea telefónica 130

El sitio web oficial y la app “Mi ANSES”

La atención virtual o presencial en oficinas

En caso de recibir un mensaje sospechoso o ser contactado por supuestos representantes del organismo, se recomienda no brindar información y realizar la denuncia a través de los canales oficiales de Anses.

Las autoridades insistieron en la importancia de mantenerse alerta y desconfiar de cualquier comunicación que solicite datos personales, ya que la prevención es clave para evitar ser víctima de estos delitos.