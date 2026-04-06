Estafaban con comprobantes truchos de Mercado Pago y cayeron con más de 2 kilos de cocaína en San Rafael

Dos hombres fueron detenidos este último fin de semana en San Rafael acusados de realizar estafas con comprobantes falsos de Mercado Pago . El operativo para atraparlos también permitió secuestrar más de dos kilos de cocaína , dinero y otros elementos de relevancia para la investigación.

La pesquisa fue llevada adelante por la Unidad Investigativa Departamental San Rafael ( UID ), a través de efectivos de Delitos Tecnológicos Zona Sur , a partir de denuncias de comerciantes que advertían maniobras similares.

La causa se inició el 21 de marzo , cuando un comerciante denunció que, entre las 18 y las 21, un cliente realizó una compra en su local de avenida Urquiza y abonó mediante una supuesta transferencia por $94.000 . El sospechoso exhibió un comprobante digital, pero el dinero nunca se acreditó .

Días después, el 4 de abril , una empleada de un comercio de avenida El Libertador denunció una maniobra idéntica: un hombre compró prendas de vestir y mostró un pago por $135.900 , que tampoco ingresó.

Con esos datos, los investigadores lograron identificar al principal sospechoso , oriundo de Las Heras , y avanzar con tareas de campo.

La caída

El avance de los trabajos policiales permitió establecer que el acusado se encontraba alojado en un complejo de cabañas en el distrito Las Paredes y que asistiría a un boliche de la zona.

Así, en la madrugada del domingo, personal policial montó vigilancia en avenida Hipólito Yrigoyen y detectó la llegada de un Volkswagen Polo, del que descendieron dos hombres.

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En cuestión de minutos, ambos fueron aprehendidos en el lugar y se procedió al secuestro del vehículo y de celulares y elementos vinculados a compras recientes.