Propofol: las revelaciones de Chantal Leclerq que complican aún mas a Delfina Lanusse

Luego de la muerte del residente del Hospital Rivadavia por sobredosis de fentanilo y propofol y el descubrimiento del presunto nexo con el robo de medicamentos del Hospital Italiano , se conoció el testimonio de Chantal Leclercq, una de las residentes mencionadas en la investigación.

Leclercq confirmó que utilizó y robó para consumo propofol del Hospital Rivadavia, además de aclarar que conocía a una de las imputadas más relevantes, Delfina Lanusse y que incluso consumían juntas.

La Asociación de Anestesia fue la encargada de brindar el testimonio de Leclercq al Ministerio Público Fiscal, el cual derivó de una reunión con la residente de tercer año y las autoridades del Rivadavia a principios de marzo.

En ese encuentro, la residente de anestesiología habló a su vez de su historial de consumo de drogas, entre las que se encontraban las de uso recreativo (previo a su ingreso a la residencia) y las sustancias de uso cotidiano del ámbito quirúrgico, como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam.

De acuerdo con su testimonio, estos últimos fármacos los obtuvo del hospital Rivadavia, sin embargo aclaró que su consumo fue fuera del ámbito institucional. La situación podría configurar un delito, ya que se trataría del uso de fármacos pertenecientes a una institución pública para consumo privado. Por ese motivo, desde la asociación decidieron elevar el testimonio a la Justicia.

FotoJet - 2026-03-31T192615.119 Alejandro Zalazar, el anestesiólogo que murió por sobredosis. Su muerte destapó un caso de robo de fármacos utilizados presuntamente en fiestas clandestinas.

El vínculo con el residente Alejandro Zalazar

En su declaración, la médica admitió haber consumido propofol en una única ocasión junto al anestesiólogo Alejandro Zalazar, quien falleció recientemente. Según explicó, mantenían una relación de amistad debido a que ambos habían realizado la residencia en el Hospital Rivadavia.

También señaló que tenía un vínculo cercano con Delfina Lanusse, una de las principales involucradas en la investigación. En ese contexto, reconoció haber participado en encuentros donde se consumían sustancias de uso quirúrgico y drogas recreativas.

No obstante, aclaró que Lanusse y Zalazar no habrían coincidido en esas reuniones.

Hacia el final de su testimonio, Leclercq sostuvo que no consume drogas provenientes del quirófano desde septiembre de 2025. Además, indicó que la última vez que utilizó sustancias recreativas (como cocaína y micropunto) fue en enero de 2026, durante un viaje a Colombia junto a Lanusse.

Desde la Asociación de Anestesia señalaron que se le recomendó tomar licencia laboral e iniciar un tratamiento dentro de un dispositivo de salud mental especializado en consumo problemático de sustancias.