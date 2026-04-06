Se suicidó un cabo de la Policía Federal: encontraron su cuerpo en el playón de la estación de Merlo

Juan Antonio Landolfi (43) fue encontrado dentro de su vehículo con su arma reglamentaria. La justicia federal investiga el hecho como un presunto suicidio.

La jornada de este lunes se dio el macabro hallazgo del cadaver de un efectivo de la Policia Federal Argentina (PFA) en el estacionamiento de la estación de trenes de Merlo. Un cuidacoches fue quien dio la alerta tras notar al cuerpo dentro de un auto. Se trataba del cabo Juan Antonio Landolfi. Lo investigan como suicidio.

La escena no presentaba signos de violencia externa o intervención de terceros. Landolfi se encontraba dentro del Ford Ka con su arma reglamentaria en la mano y con un impacto de bala en la sien.

image El cuerpo de Juan Antonio Landolfi, de 43 años, fue hallado con un impacto de bala en la sien. Al haber ocurrido en un predio ferroviario, la causa recayó en el Juzgado Federal N° 3 de Morón. De acuerdo con lo tracendido, la investigación se encamina unicamente a la hipotesis del suicidio y la causa se caratuló bajo la figura de averiguación de causales de muerte.