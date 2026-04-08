Mendoza salió al mercado y consiguió $446 mil millones para refinanciar su deuda

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave en su estrategia para refinanciar la deuda de la provincia. Este martes tuvo una exitosa colocación de títulos en pesos y consiguió $446.000 millones de nuevo endeudamiento a 2 y 3 años para cancelar próximos vencimientos de este año y los próximos.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia informaron que se concretó con “alto nivel de demanda una nueva colocación de títulos de deuda en pesos en el mercado local, reafirmando la confianza de los inversores en la solidez fiscal y financiera de la Provincia”.

Este martes Mendoza adjudicó dos series de Títulos de Deuda en pesos ajustados por CER (Clase 1 y Clase 2), en el marco de su programa financiero 2026. La operación registró una fuerte participación del mercado, con un volumen de ofertas que permitió optimizar las condiciones de financiamiento y consolidar una emisión exitosa.

Mediante estas operatorias, el Gobierno emitió deuda por $296.967.482.314 a dos años y por $149.246.148.601 a 3 años. Es decir que la provincia obtuvo un financiamiento $446.213.639.915 que se utilizará para el “roll over” de los vencimientos previstos para los próximos meses.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad , destacó que "esta acción es una gran señal de confianza del mercado a la fortaleza fiscal de Mendoza”. Además, agregó que es importante destacar que "Mendoza está tomando financiamiento más barato que otras provincias".

Desde el Ejecutivo provincial resaltaron que esta operación permitirá afrontar los compromisos de amortización de deuda previstos para el presente ejercicio y los años subsiguientes. Agregaron que esta operatoria permitirá fortalecer la sostenibilidad de la deuda pública.

Las condiciones de la nueva deuda

Los primeros títulos de deuda que colocó Mendoza fue CER Clase 1a 24 meses por un monto total adjudicado de $296.967.482.314, con las siguientes características:

Tasa de interés: 7,99%

Amortización: íntegra al vencimiento, con ajuste por CER

Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2028

Por otro lado se colocaron títulos de Deuda CER Clase 2 a 36 meses por un monto adjudicado de $149.246.148.601 con estas condiciones:

Tasa de interés: 8,50%

Amortización: en tres cuotas (meses 30, 33 y 36), con ajuste por CER

Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2029