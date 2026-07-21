Wall Street: las acciones argentinas suben, los bonos caen y el riesgo país se acerca a los 410 puntos

Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street. En la plaza local, el Merval opera con tendencia alcista.

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Los activos argentinos que cotizan en Wall Street continúan en sendero positivo.

Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street, mientras que los bonos caen, los ADRs suben. EL riesgo país baja unas unidades y se acerca a los 410 puntos básicos. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia al alza.

La deuda soberana en dólares en Nueva York cotiza con bajas de hasta 0,5%, como el caso del Global 2029. Los bonos bajo legislación local caen hasta 0,7%.

El riesgo país se ubica en 414 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,6%. Las acciones del panel líder se mueven con subas generalizadas, impulsadas por Pampa (+3,3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica, son subas de hasta 2,8%, como el caso del ADR de Pampa.