Cuándo empieza la Expo Rural 2026: conocé todos los detalles de la exhibición más grande del campo
Se viene una nueva edición de la Expo Rural en el predio ferial de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá exhibiciones ganaderas, maquinaria, gastronomía y propuestas para toda la familia.
Se acerca la 138° edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, más conocida como la Expo Rural, en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Como cada año, la muestra coincidirá con las vacaciones de invierno y reunirá a productores, empresas, profesionales y público general. En esta nota, te contamos todos los detalles de la nueva edición.
Cuándo será la Expo Rural 2026
Del jueves 16 al domingo 26 de julio, tendrá lugar la nueva edición de la Expo Rural en el predio de La Rural de Palermo. La muestra se desarrollará todos los días de 9 a 20 horas.
Según la información oficial, la muestra contará con más de 400 stands comerciales, 2.000 ejemplares de animales y 4.500 expositores, además de espacios dedicados a la ganadería, la agricultura, la tecnología y la industria. La programación incluirá remates de hacienda, desfiles de campeones, pista de tractores, cocina en vivo, espacios recreativos para niños y familias, propuestas gastronómicas y food trucks.
Además, se desarrollarán actividades orientadas al sector agropecuario, como conferencias en el Auditorio Principal y en los pabellones Azul y Verde, el Foro de Genética Bovina, el Salón Agtech, jornadas de capacitación y rondas internacionales de negocios.
Cuánto cuestan las entradas
Los valores confirmados para la edición 2026 son:
- Entrada individual online: $16.500.
- Pack familiar 4x3 online: $49.500.
- Entrada individual en boletería: $20.000.
- Jubilados: $8.500, con ingreso gratuito los lunes y martes.
Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir por el sitio web de la Expo Rural.
Quiénes pueden ingresar gratis
Podrán acceder sin cargo:
- Estudiantes de Agronomía y Veterinaria, con libreta actualizada o certificado de alumno regular, todos los días de 9 a 12.
- Alumnos del ISEA, con la documentación correspondiente.
- Personas con discapacidad, con certificado vigente. El acompañante podrá ingresar sin cargo cuando el certificado así lo indique.
- Menores de ocho años.
- Delegaciones escolares, con coordinación previa mediante el correo habilitado por la organización.
Cómo ingresar al predio
Los accesos habilitados serán:
- Ingreso peatonal por Plaza Italia y por Avenida Sarmiento 2704.
- Estacionamiento subterráneo con acceso por Avenida Sarmiento 2704 y Avenida Cerviño 4446.
Durante los once días de la exposición, el predio reunirá propuestas vinculadas a la producción agropecuaria, la innovación tecnológica y las actividades recreativas, con una agenda dirigida tanto a profesionales del sector como al público que visite la muestra durante las vacaciones de invierno.