Cuándo empieza la Expo Rural 2026: conocé todos los detalles de la exhibición más grande del campo

Se viene una nueva edición de la Expo Rural en el predio ferial de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá exhibiciones ganaderas, maquinaria, gastronomía y propuestas para toda la familia.

Se acerca la 138° edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, más conocida como la Expo Rural, en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Como cada año, la muestra coincidirá con las vacaciones de invierno y reunirá a productores, empresas, profesionales y público general. En esta nota, te contamos todos los detalles de la nueva edición.

Cuándo será la Expo Rural 2026 Del jueves 16 al domingo 26 de julio, tendrá lugar la nueva edición de la Expo Rural en el predio de La Rural de Palermo. La muestra se desarrollará todos los días de 9 a 20 horas.

Expo Rural 2026. Instagram Según la información oficial, la muestra contará con más de 400 stands comerciales, 2.000 ejemplares de animales y 4.500 expositores, además de espacios dedicados a la ganadería, la agricultura, la tecnología y la industria. La programación incluirá remates de hacienda, desfiles de campeones, pista de tractores, cocina en vivo, espacios recreativos para niños y familias, propuestas gastronómicas y food trucks.

Además, se desarrollarán actividades orientadas al sector agropecuario, como conferencias en el Auditorio Principal y en los pabellones Azul y Verde, el Foro de Genética Bovina, el Salón Agtech, jornadas de capacitación y rondas internacionales de negocios.

Cuánto cuestan las entradas Los valores confirmados para la edición 2026 son: