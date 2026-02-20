RAM Dakota: cómo se comporta la pick-up en el uso todoterreno

La Ram Dakota, lanzada al mercado a fines del año pasado, marca el inicio de una nueva etapa para la marca en la Argentina.

En el marco del lanzamiento de la Ram Dakota en Ushuaia, Tierra del Fuego, la marca puso a prueba las capacidades off-road de la pick-up a través de cuatro ejercicios técnicos realizados en condiciones reales y exigentes. La experiencia sirvió para demostrar el desempeño del sistema 4x4 y la robustez del conjunto mecánico.

Los ejercicios incluyeron cruce de ejes, bloqueo de diferencial, cruce de cauces de agua y superación de grandes obstáculos, reafirmando el espíritu off-road de la Ram Dakota y su preparación para enfrentar terrenos extremos, incluso en uno de los escenarios más desafiantes del país.

La Ram Dakota, lanzada al mercado a fines del año pasado, marca el inicio de una nueva etapa para la marca en la Argentina. De producción nacional, este modelo llegó para redefinir el segmento de las pick-ups, combinando un diseño imponente y robusto con un interior que se destaca por su nivel de confort y tecnología, además de prestaciones que reflejan la fortaleza y el legado de una marca americana referente en el mundo de las pick-ups.

RAM Dakota Warlock Características de la RAM Dakota La pick-up de RAM llega a nuestro mercado en dos versiones. La Dakota Warlock presenta una identidad visual orientada al estilo off-road, con paragolpes y parrilla en terminación Satin Grey, molduras exteriores negras, espejos laterales en acabado oscuro, llantas de aleación de 17 pulgadas y la exclusiva barra antivuelco RAMBAR, acompañada de la identificación Warlock en los laterales de la caja. Su conjunto estético transmite fuerza, capacidad y una vocación aventurera innata.

Por su parte, la Dakota Laramie se distingue por una propuesta más refinada, con paragolpes y molduras color carrocería, parrilla y espejos cromados, llantas de aleación de 18 pulgadas y la exclusiva Ram LED Lightbar, que aporta una firma lumínica característica y una presencia elegante y moderna. Esta versión expresa el lado más sofisticado de la gama, sin resignar desempeño ni solidez estructural.