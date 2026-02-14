RAM refuerza su vínculo con el off-road como sponsor del Enduro del Verano 2026

RAM, la marca de pick-ups premium de Stellantis, será nuevamente protagonista del Enduro del Verano FIM Sand Races World Cup 2026, uno de los eventos de motociclismo más importantes y convocantes a nivel mundial y que se desarrolla en Villa Gesell del 20 al 22 de febrero de 2026.

En esta nueva edición, la RAM Dakota será el vehículo oficial de la competencia, acompañando la carrera y reforzando el ADN off-road de la marca.

El Enduro del Verano reúne cada año a más de mil pilotos nacionales e internacionales y convoca a decenas de miles de espectadores, consolidándose como una cita ineludible del calendario deportivo internacional.

RAM Dakota RAM Dakota La participación de RAM en el Enduro del Verano 2026 reafirma el vínculo histórico de la marca con el mundo del off-road, el deporte motor y las experiencias de alto rendimiento.

El protagonismo de la RAM Dakota La Ram Dakota, lanzada al mercado a fines del año pasado, marca el inicio de una nueva etapa para la marca en la Argentina. De producción nacional, este modelo llegó para redefinir el segmento de las pick-ups, combinando un diseño imponente y robusto con un interior que se destaca por su nivel de confort y tecnología, además de prestaciones que reflejan la fortaleza y el legado de una marca americana referente en el mundo de las pick-ups.