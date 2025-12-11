RAM Dakota: la nueva pick-up ya se vende por plan de ahorro

Ram Argentina anunció el inicio de la comercialización de la nueva Dakota a través del sistema de Plan de Ahorro. Con esta incorporación, la marca amplía sus alternativas de financiamiento y permite que más clientes puedan sumarse a la nueva propuesta de Ram con mayor previsibilidad y flexibilidad.

Se trata de un Plan sobre la versión Warlock con la posibilidad de cambiarse luego a la versión Laramie sin inconvenientes.

Como parte del lanzamiento y hasta las suscripciones aceptadas por Ram Plan antes del 31/12/25 inclusive, la marca confirmó una promoción exclusiva que incluye un descuento del 50% en el seguro de la Ram Dakota al retirar el vehículo y durante los primeros tres meses. Este beneficio refuerza el atractivo de la oferta y acompaña la llegada al mercado de uno de los modelos más esperados del año.

Tipo plan: 70 / 30 - 84 meses

Cuotas con diferimientos comerciales: 10% en cuotas 1 a 12, a recuperar en cuotas 19 a 42.

Adjudicación Pactada: en las cuotas 4, 9 y 12, licitando el 35% de la alícuota extraordinaria (AE+5%) y en las cuotas 24 y 36, licitando el 30% (AE).

Cuota nro 1: $ 580.118

Para suscribirse a este nuevo Plan, los clientes podrán dirigirse a los concesionarios oficiales Ram o de manera online en el sitio web de la marca.

Con esta iniciativa, Ram consolida su estrategia de crecimiento en Argentina y fortalece la presencia de la nueva Dakota dentro de su red comercial. Ram Plan se convierte así en un pilar clave para ampliar el alcance del modelo, brindando a los clientes una herramienta segura, transparente y respaldada para acceder a su próxima pick-up.

Ram Dakota Laramie Ram Dakota Laramie Ram

Características de la RAM Dakota

La pick-up de RAM llega a nuestro mercado en dos versiones. La Dakota Warlock presenta una identidad visual orientada al estilo off-road, con paragolpes y parrilla en terminación Satin Grey, molduras exteriores negras, espejos laterales en acabado oscuro, llantas de aleación de 17 pulgadas y la exclusiva barra antivuelco RAMBAR, acompañada de la identificación Warlock en los laterales de la caja. Su conjunto estético transmite fuerza, capacidad y una vocación aventurera innata.

Por su parte, la Dakota Laramie se distingue por una propuesta más refinada, con paragolpes y molduras color carrocería, parrilla y espejos cromados, llantas de aleación de 18 pulgadas y la exclusiva Ram LED Lightbar, que aporta una firma lumínica característica y una presencia elegante y moderna. Esta versión expresa el lado más sofisticado de la gama, sin resignar desempeño ni solidez estructural.

Sus dimensiones, cuidadosamente equilibradas, garantizan una presencia imponente y una conducción precisa. La Dakota mide 5.356 mm de largo, 1.965 mm de ancho y 1.822 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3.180 mm, parámetros que favorecen la estabilidad en ruta y el confort a bordo.

Qué motor tiene la Ram Dakota

Desde el punto de vista mecánico, la nueva RAM Dakota está equipada con un motor turbodiésel de 2.2 litros, 4 cilindros en línea y 16 válvulas, capaz de entregar 200 HP de potencia y 450 Nm de torque, una combinación que asegura fuerza sostenida y excelente respuesta en todo el rango de uso. Su sistema de tracción integral permanente (AWD), RWD (Rear Wheel Drive) que envía la fuerza del motor hacia las ruedas posteriores ofreciendo un estilo de conducción más deportivo, 4WD Baja con tracción en las cuatro ruedas con reductora, junto con el bloqueo de diferencial trasero con comando eléctrico y los cuatro modos de manejo (Normal, Sport, Arena y Nieve), garantizan un desempeño confiable y preciso en los terrenos más exigentes.