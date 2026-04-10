El Citroën C3 actualizó su gama: así quedaron las versiones del hatchback

Citroën sigue invirtiendo en la evolución de sus productos y ahora presenta novedades para el hatchback con aires de SUV, el C3 . El hatchback más asequible del país se ofrecerá ahora en versiones con nuevos nombres: Live Go, Live Plus y Feel Plus, además de mantener las versiones tope de gama 1.0 MT XTR y Turbo 200 AT YOU!

Entre las principales novedades de la actualización en Brasil destaca la inversión realizada por la marca en las tres primeras versiones de la gama Citroën C3 . Estos modelos incorporan ahora neumáticos de tecnología avanzada con menor resistencia a la rodadura, desarrollados con un nuevo compuesto de caucho capaz de reducir la fricción, lo que se traduce en un menor consumo de combustible para el conductor, así como en una reducción de las emisiones y del ruido de rodadura.

Como resultado de este cambio, las unidades de control del motor y de los frenos también han recibido una nueva calibración, lo que garantiza un rendimiento aún mejor del nuevo conjunto técnico.

Estos cambios permitieron que los modelos Citroën C3 Live Go, Citroën C3 Live Plus y Citroën C3 Feel Plus se incluyeran en el programa de Vehículos Sostenibles, creado dentro del programa MOVER (Movilidad Verde e Innovación) del gobierno federal. Gracias a este avance técnico, los Citroën C3 Live Go, Citroën C3 Live Plus y Citroën C3 Feel Plus están ahora exentos del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI).

“Las versiones Live Plus y Feel Plus ahora incluyen características adicionales, mientras que la Live Go debuta con un precio de R$ 76.990, un descuento de más de R$ 9.000, posicionándose incluso por debajo de su precio anterior. De esta manera, Citroën eleva el nivel de competitividad de su versión de entrada, que ya se destacaba como la más accesible del segmento, y ahora cuenta con una estrategia de precios aún más agresiva”, destaca Pedro Silva, director de Citroën para Sudamérica.

El Citroën C3 Feel Plus ahora incorpora un panel de instrumentos digital TFT de 7 pulgadas, que se convierte en equipamiento de serie en todas las versiones Feel de las tres gamas de la marca. Para mayor comodidad, el Feel Plus ofrece ahora asientos de tela premium como opción. La ya reconocida capacidad del baúl de 367 litros (de serie), la mayor de su categoría, complementa el amplio espacio interior y, además de los neumáticos de bajo rendimiento, ahora incluye llantas de 15 pulgadas con acabado diamantado en negro, que le confieren un diseño moderno.

"La versión Citroën C3 Feel Plus, con sus nuevas características, debería consolidarse como una opción aún más estratégica dentro de la gama y obtener buenos resultados, al igual que la versión especial XTR, que actualmente es la más vendida del C3. La actualización y evolución del producto aumentan su atractivo para los clientes que buscan un auto con una buena relación calidad-precio", afirma Pedro Silva, director de Citroën para Sudamérica.

La versión Citroën C3 Live Plus ahora incorpora barras de techo longitudinales, una novedad que realza su aspecto exterior y le confiere una apariencia más robusta. Además, se ofrece a R$ 86.990, un precio R$ 6.600 inferior al precio de lista anterior. La versión básica Live Go se vuelve aún más accesible con una oferta especial de lanzamiento, también R$ 9.600 inferior al precio de lista, quedando en R$ 76.990.

Las tres nuevas versiones conservan el motor Firefly 1.0 de hasta 75 HP, reconocido en la región por su eficiencia y economía, demostradas por millones de kilómetros recorridos en diferentes productos Stellantis.