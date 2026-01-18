Comenzó el Summer Plan de Stellantis en Mar del Plata

Por segundo año consecutivo, Stellantis inauguró su espacio totalmente renovado en el Paseo Aldrey Shopping de Mar del Plata. Una propuesta pensada para acercar al público un importante abanico de modelos y servicios de este importante grupo automotriz durante la temporada de verano. El espacio estará abierto todos los días hasta el 17 de febrero, de 18 a 23 h, con acceso por Sarmiento 2685 y Las Heras 2660.

Bajo el nombre Stellantis Summer Plan , la compañía reúne a cinco de sus marcas (Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot y RAM) y ofrece una experiencia integral que combina exhibición de vehículos, asesoramiento comercial y entretenimiento para toda la familia.

En el espacio, los interesados podrán acceder a información completa estos y otros modelos de Stellantis , conocer las mejores propuestas comerciales, financieras y suscribirse a los Planes de Ahorro de las marcas, incluso de manera 100 % digital, con promociones especiales de verano.

Fiat Fastback en su variante “Abarth” y la nueva Fiat Titano en su versión tope de gama denominada “Ranch”

Asimismo, el área de Postventa Stellantis brinda asesoramiento sobre servicios, repuestos, accesorios y beneficios para clientes. Además, presenta la boutique Mopar totalmente renovada, con una amplia gama de indumentaria y productos oficiales. También se ofrecen detalles sobre los paquetes FlexCare, que incluyen servicios de mantenimiento prepagos y opciones de garantía extendida. Quienes visiten el espacio podrán acceder a descuentos exclusivos en repuestos y accesorios, disponibles en las tiendas oficiales Mopar a través de MercadoLibre.

Experiencia y entretenimiento

El Stellantis Summer Plan propone además un espacio de entretenimiento con juegos interactivos, premios instantáneos y transmisiones de streaming en vivo, pensado para disfrutar en familia. Próximamente se dará a conocer el calendario de actividades especiales que se desarrollarán a lo largo de la temporada.

Alianzas estratégicas

La propuesta cuenta con el acompañamiento de importantes aliados como Zurich, MercadoLibre, MercadoPago y Lubricantes Mopar, que refuerzan la experiencia integral del espacio.

En este marco, Zurich, compañía de seguros aliada de Stellantis, ofrece un beneficio exclusivo: todos los clientes que durante enero y febrero suscriban un Plan de Ahorro de cualquier modelo o marca del grupo obtendrán un 50 % de descuento durante tres meses en las coberturas Todo Riesgo y Terceros Completos. Esta promoción es válida tanto en los stands del Stellantis Summer Plan de Mar del Plata, como en el Summer Car Show de Cariló y en todos los concesionarios oficiales del país.

Women by Stellantis

Como cierre destacado, el martes 27 de enero se realizará en el mismo Paseo Aldrey Shopping el workshop teórico-práctico “Women by Stellantis”. Se trata de una actividad abierta a todas las interesadas, diseñada por mujeres para mujeres, enfocada en el correcto uso y mantenimiento del vehículo. Con una duración aproximada de dos horas, se abordarán los siguientes temas:

Optimización del consumo de combustible

Posición correcta de manejo y sus beneficios

Riesgos de objetos sueltos dentro del habitáculo

Mantenimiento de neumáticos y fluidos del motor