Nueva subasta de más de 40 autos, SUV y pickup: los precios y cómo participar

Una nueva subasta de vehículos genera expectativa entre quienes buscan acceder a un auto a menor precio que en el mercado tradicional. En esta oportunidad, se rematarán más de 40 unidades entre autos , SUV y pickups, con valores base que parten desde los $11 millones.

El evento es organizado por Monasterio Tattersall S.A e incluye una amplia variedad de modelos y segmentos, desde autos compactos hasta camionetas y utilitarios, muchos de ellos con pocos años de uso, lo que los convierte en una alternativa atractiva frente a los elevados precios de los 0 km.

Dentro del catálogo se destacan vehículos de distintas marcas y categorías , incluyendo sedanes, hatchbacks, SUV y pickups. En este tipo de subastas suelen aparecer modelos recientes y también opciones más antiguas, lo que amplía el rango de precios y permite encontrar oportunidades para diferentes presupuestos.

Los valores base, que arrancan en torno a los $11 millones, resultan competitivos frente al mercado de usados, donde incluso modelos más antiguos pueden ubicarse en cifras similares o superiores.

Esta subasta reúne muchos vehículos de Toyota como dos SW4 4x4 SRX 2.8 TDI automáticas, modelos 2019 y 2020 con precios que van desde los 36 millones de pesos a los 38 millones de base. Tienen alrededor de 65.000 kilómetros.

Después se ve una Toyota Hilux que está a 11 millones de pesos y otras como la SRV a 33 millones. Mientras que los vehículos son: Toyota Corolla, Peugeot 408, Volkswagen Polo, Toyota Yaris, Renault Kangoo y Fiat Mobi.

Cómo participar en la subasta

La modalidad es completamente online, lo que permite que cualquier persona pueda participar desde su casa. Para hacerlo, es necesario:

Registrarse en la plataforma de subastas de Monasterio Tattersall S.A.

Validar los datos personales

Inscribirse en el remate específico

Aceptar las condiciones y costos asociados

Una vez habilitados, los usuarios pueden ofertar en tiempo real. El sistema suele extender el tiempo de cierre si se reciben nuevas ofertas en los últimos minutos, lo que garantiza mayor transparencia en el proceso.

Antes de la subasta, los interesados pueden consultar fichas técnicas, fotos y detalles de cada unidad. En muchos casos, también existe la opción de coordinar una visita presencial para verificar el estado de los vehículos antes de ofertar.

Este punto es clave, ya que permite reducir riesgos y tomar decisiones más informadas al momento de participar.