La llamativa sentencia de Charles Leclerc tras dominar los test de pretemporada en Baréin: "Los equipos ocultan su verdadera forma"

Charles Leclerc se mostró conforme con el rendimiento de su Ferrari tras los ensayos en Sakhir aunque se mostró cauteloso previo al inicio de la temporada.

Se terminó la pretemporada de la Fórmula 1 y hubo una gran sorpresa en el último día de pruebas en Baréin. Ni Mercedes ni McLaren y ni Red Bull fueron los que marcaron el mejor tiempo sino que la Ferrari de Charles Leclerc dejó con la boca abierta a todos los fanáticos.

El piloto monegasco impuso su dominio en el Circuito Internacional de Sakhir al marcar una vuelta de 1:31.992 y quedar en lo más alto de la tabla de tiempos. Esto hizo que en la rueda de prensa tras los entrenamientos, Leclerc hable con los medios y analice su buen rendimiento. Además, se mostró conforme con la cantidad de vueltas acumuladas y los datos recopilados.

La llamativa sentencia de Charles Leclerc tras imponer el mejor tiempo en Baréin "El día de pruebas transcurrió sin problemas. Hemos completado nuestro programa y probado todo lo que teníamos previsto", sentenció en primera instancia con el canal oficial de la Fórmula 1.

leclerc barein Charles Leclerc dominó en el último día de ensayos en Baréin. X @ScuderiaFerrari "En cuanto al rendimiento, todavía es difícil entender dónde estamos realmente, porque los equipos ocultan su verdadera forma. Por lo tanto, es importante no fijarse demasiado en los tiempos por vuelta y centrarnos en la preparación para la primera carrera", añadió.