River visitará a Lanús con el objetivo de volver a ser puntero absoluto: hora y TV

Tras el pase a cuartos de la Libertadores, el River de Gallardo pone el foco completo en el torneo local y se medirá ante Lanús en La Fortaleza por la sexta fecha.

Lanús y River se verán las caras en La Fortaleza por la fecha 6 del Clausura.

River visitará este lunes a Lanús en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El Millo buscará un triunfo para mantenerse como líder, mientras que el Granate también intentará sumar de a tres para ubicarse en lo más alto de la tabla.

El encuentro se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez, desde las 21.15, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que Yamil Possi estará en el VAR y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Gallardo analiza meter un mix en River El equipo de Marcelo Gallardo viene de vencer 3-1 en los penales a Libertad de Paraguay, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En lo que en la antesala parecía un encuentro accesible para River, el Millonario se terminó complicando y sufrió más de la cuenta ante un equipo paraguayo que lo llevó a los penales, lugar donde se lució el arquero Franco Armani.

Armani se vistió de héroe El arquero de River le atajó el penal decisivo a Marcelo Fernández y River se metió entre los mejores ocho de la Libertadores. EFE En este partido del lunes ante Lanús, el Muñeco planea volver a realizar una rotación teniendo en cuenta que en la semana enfrentará a Unión de Santa Fe por Copa Argentina y solo mantendrá tres jugadores del once inicial que venció a Libertad: Armani, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo.

Lanús quiere arrebatarle la cima del torneo Por su parte, el equipo de Mauricio Pellegrino viene de vencer 4-2 en los penales a Central Córdoba de Santiago del Estero, tras el 1-0 en el tiempo reglamentario, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y se clasificó a la próxima fase.