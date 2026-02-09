Presenta:

Ariel Broggi y el valor del grupo: "Esta victoria es de todo Gimnasia"

Ariel Broggi destacó la fortaleza del grupo, la resiliencia ante la adversidad y la importancia del primer triunfo de local ante Instituto.

MDZ Deportes

ariel broggi tecnico lobo (1)
Alf Ponce Mercado / MDZ
ariel broggi tecnico lobo (1)
Alf Ponce Mercado / MDZ

Tras el primer triunfo de local de Gimnasia y Esgrima en la Liga Profesional, el entrenador Ariel Broggi analizó el partido ante Instituto de Córdoba y dejó definiciones profundas, más allá del resultado.

Con un discurso calmo y reflexivo, el DT puso el acento en el proceso, el grupo y la resiliencia del equipo.

Ariel Broggi y el equipo

Desde el inicio, Broggi fue claro al marcar que la victoria no tuvo nombres propios. “Esto es del grupo”, repitió en varias oportunidades, ampliando el concepto a todo el club. “No es solo de los jugadores, también de los dirigentes, del personal, de todos los que empujan todos los días”, subrayó, destacando que los procesos necesitan tiempo para consolidarse.

El entrenador valoró especialmente la manera en que Gimnasia afrontó las adversidades durante el partido. El penal en contra y el gol anulado pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro, pero el equipo respondió con carácter.

“Pasaron cosas que podían golpearnos, pero el equipo siguió, insistió y no se cayó”, remarcó Broggi, quien elogió la fortaleza mental para sostener el resultado una vez conseguido el gol.

En su análisis post partido, el DT insistió en la importancia de rescatar lo positivo y no quedarse atrapado en la crítica permanente. “A veces vemos nubes negras cuando también hay cosas buenas.

ariel broggi tecnico lobo (3)
Ariel Broggi y el primer triunfo de Gimnasia y Esgrima en Mendoza.

Ariel Broggi y el primer triunfo de Gimnasia y Esgrima en Mendoza.

Ganar te permite ver con más claridad lo que estamos construyendo”, explicó, definiendo el triunfo como un desahogo necesario para el grupo.Broggi también se refirió al presente de Gimnasia en la tabla y al contexto general del torneo. Reconoció que el rendimiento no fue el ideal, pero puso en valor los números: el equipo se mantiene por encima del 50% de los puntos, en zona media de la tabla y cumpliendo el objetivo principal.

“Lo más importante es sostener la categoría y hoy estamos por encima de otros equipos en esa pelea”, afirmó. Sobre el cierre, el entrenador dejó un mensaje emotivo, vinculado al hincha y al estadio.

“Había que disfrutar este momento, esta primera victoria en casa con nuestra gente”, expresó, destacando el vínculo que se fue fortaleciendo desde el campeonato anterior. “Eso también se construye”, concluyó.

Gimnasia ganó, sumó confianza y encontró respaldo en las palabras de su entrenador, que volvió a dejar en claro que el camino elegido es colectivo y a largo plazo.


