Ariel Broggi y el valor del grupo: "Esta victoria es de todo Gimnasia"
Ariel Broggi destacó la fortaleza del grupo, la resiliencia ante la adversidad y la importancia del primer triunfo de local ante Instituto.
Tras el primer triunfo de local de Gimnasia y Esgrima en la Liga Profesional, el entrenador Ariel Broggi analizó el partido ante Instituto de Córdoba y dejó definiciones profundas, más allá del resultado.
Ariel Broggi y el equipo
Desde el inicio, Broggi fue claro al marcar que la victoria no tuvo nombres propios. “Esto es del grupo”, repitió en varias oportunidades, ampliando el concepto a todo el club. “No es solo de los jugadores, también de los dirigentes, del personal, de todos los que empujan todos los días”, subrayó, destacando que los procesos necesitan tiempo para consolidarse.
En su análisis post partido, el DT insistió en la importancia de rescatar lo positivo y no quedarse atrapado en la crítica permanente. “A veces vemos nubes negras cuando también hay cosas buenas.
Ganar te permite ver con más claridad lo que estamos construyendo”, explicó, definiendo el triunfo como un desahogo necesario para el grupo.Broggi también se refirió al presente de Gimnasia en la tabla y al contexto general del torneo. Reconoció que el rendimiento no fue el ideal, pero puso en valor los números: el equipo se mantiene por encima del 50% de los puntos, en zona media de la tabla y cumpliendo el objetivo principal.
“Lo más importante es sostener la categoría y hoy estamos por encima de otros equipos en esa pelea”, afirmó. Sobre el cierre, el entrenador dejó un mensaje emotivo, vinculado al hincha y al estadio.
“Había que disfrutar este momento, esta primera victoria en casa con nuestra gente”, expresó, destacando el vínculo que se fue fortaleciendo desde el campeonato anterior. “Eso también se construye”, concluyó.
Gimnasia ganó, sumó confianza y encontró respaldo en las palabras de su entrenador, que volvió a dejar en claro que el camino elegido es colectivo y a largo plazo.