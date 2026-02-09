Ariel Broggi y el valor del grupo: "Esta victoria es de todo Gimnasia"

Ariel Broggi destacó la fortaleza del grupo, la resiliencia ante la adversidad y la importancia del primer triunfo de local ante Instituto.

Tras el primer triunfo de local de Gimnasia y Esgrima en la Liga Profesional, el entrenador Ariel Broggi analizó el partido ante Instituto de Córdoba y dejó definiciones profundas, más allá del resultado.





Con un discurso calmo y reflexivo, el DT puso el acento en el proceso, el grupo y la resiliencia del equipo.





Ariel Broggi y el equipo Desde el inicio, Broggi fue claro al marcar que la victoria no tuvo nombres propios. “Esto es del grupo”, repitió en varias oportunidades, ampliando el concepto a todo el club. “No es solo de los jugadores, también de los dirigentes, del personal, de todos los que empujan todos los días”, subrayó, destacando que los procesos necesitan tiempo para consolidarse.





El entrenador valoró especialmente la manera en que Gimnasia afrontó las adversidades durante el partido. El penal en contra y el gol anulado pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro, pero el equipo respondió con carácter.



