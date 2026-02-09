El llamativo plan de Marcelo Gallardo en River para visitar a Argentinos Juniors

Tras el 1-4 ante Tigre, Gallardo comienza a preparar el once que saldrá a La Paternal para medirse ante uno de los rivales más complejos del fútbol argentino.

A pesar del fuerte impacto que dejó la caída por 4-1 frente a Tigre, Marcelo Gallardo no evalúa un volantazo drástico en River. Lejos de una reconfiguración total, el entrenador se inclina por ratificar a la mayor parte del equipo y mantener el eje del once para el duelo del jueves ante Argentinos Juniors, con retoques específicos destinados a mejorar el funcionamiento.

El Muñeco considera que el rendimiento venía mostrando señales positivas y que la derrota respondió a una noche atípica. En ese contexto, entiende que una respuesta impulsiva podría resultar contraproducente, por lo que la idea es sostener la confianza en los habituales titulares, introducir correcciones puntuales y apuntar a una rápida recuperación.

Marcelo Gallardo 16x9 Gallardo y un sorpresivo plan para visitar a Argentinos Juniors. @RiverPlate "Las expectativas están renovadas con respecto al año pasado. Tal es así que el equipo venía mostrando muy buenas cosas. Estábamos siendo muy saludables como equipo y se vio en cómo iniciamos el campeonato. Siempre las derrotas van a tener tendencia a retraer lo que fue el año anterior, pero yo no me voy a quedar con eso. Voy a agarrarme de lo bueno que veníamos haciendo, a analizar lo malo que hicimos hoy y seguir con la idea de la mejora que teníamos como equipo", sentenció el DT de River en conferencia de prensa.

Los cambios que planea Gallardo para el partido ante Argentinos Entre las modificaciones puntuales que evalúa el cuerpo técnico asoma, en primer término, la vuelta de Franco Armani. Con la recuperación ya completa y el visto bueno médico, el capitán reaparecería bajo los tres palos en reemplazo de Santiago Beltrán. En la última línea también se proyecta un ajuste: Marcos Acuña tiene grandes chances de recuperar su lugar por Matías Viña, en una decisión ligada a cuestiones individuales y no a un reproche por el rendimiento general.

franco armani Armani volvería a la titularidad en La Paternal. Instagram @riverplate La mayor incógnita se concentra en la mitad de la cancha. La expulsión de Fausto Vera obliga a Gallardo a reordenar ese sector y abre el único interrogante firme en la conformación del equipo. Las alternativas que maneja el entrenador son Giuliano Galoppo y Kevin Castaño, dos variantes de características diferentes para aportar equilibrio y responder a un rival como lo es Argentinos, que propone ritmo alto y buen trato del balón.