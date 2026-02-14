Gimnasia deberá aprender en primera: cuando el partido se parece a la vida

Gimnasia compitió, pero la presión y el oficio de Talleres marcaron la diferencia en un partido que dejó aprendizaje para el Lobo mendocino.

La derrota de Gimnasia y Esgrima de Mendoza ante Talleres de Córdoba dejó más enseñanzas que reproches. El Matador salió decidido a presionar, a ahogar cada salida, a imponer un ritmo de Primera que el Lobo aceptó sin discutir. Gimnasia cedió terreno y el partido se jugó donde quiso el local. En ese escenario, las falencias defensivas quedaron expuestas y Talleres estuvo, casi siempre, un paso adelante.

Gimnasia y Esgrima no debe desesperarse Hay partidos que se parecen a la vida cotidiana. Como cuando uno empieza un trabajo nuevo: al principio todo ocurre más rápido de lo que se puede procesar, las decisiones llegan antes de sentirse preparado y cada detalle pesa. Gimnasia transitó ese aprendizaje. No por falta de actitud, sino por la inexperiencia de sostener el ritmo más alto, de leer los tiempos justos para cerrar un juego que pide oficio.

Embed En medio de la tormenta, Rigamonti volvió a ser sostén. Insultado por la parcialidad local por su pasado en Belgrano, respondió con personalidad y mantuvo al equipo con vida en los momentos más bravos. Y el fútbol, que siempre ofrece una puerta, le dio a Gimnasia la chance del empate de contra con una gran definición de Agustín Módica: Simoni pudo cambiar la historia, pero la pelota no quiso entrar.

Talleres, fiel a su libreto, no dejó de insistir. Proyectó sus líneas, encontró los espacios y volvió a golpear con Davila, ese tipo de detalle que los equipos curtidos manejan con naturalidad. Allí radicó la diferencia: el oficio para cerrar los partidos.

Decía Aristóteles que “somos lo que hacemos repetidamente; la excelencia no es un acto, sino un hábito”. Gimnasia está en ese proceso: repetir, ajustar, aprender del error sin dramatizarlo. La Primera no perdona distracciones, pero también premia a quienes persisten.