Independiente Rivadavia quiere seguir puntero contra River en el Malvinas

Independiente Rivadavia, líder de la Zona B, recibe a River en el Malvinas con la ilusión intacta y el impulso de un arranque sólido.

Con el envión de un inicio de campeonato que lo tiene como protagonista, Independiente Rivadavia afronta este lunes un desafío de alto impacto frente a River Plate en el estadio Malvinas Argentinas a las 21.30hs. El conjunto mendocino quiere ratificar su identidad competitiva y sostener el liderazgo de la Zona B ante un rival de jerarquía y en plena transición.

Independiente Rivadavia será anfitrión de River Plate en el Malvinas El equipo dirigido por Alfredo Berti llega fortalecido tras sumar fuera de casa y mostrar una estructura sólida que combina orden defensivo con transiciones rápidas. En Mendoza, donde suele hacerse fuerte, buscará imponer ritmo y protagonismo desde el inicio para capitalizar el respaldo de su gente.

Del otro lado, River afronta su primera presentación tras la salida de Marcelo Gallardo, con Marcelo Escudero como entrenador interino. El contexto agrega condimento a un partido que, por presente y expectativas, promete intensidad y clima de gran cita.

Para Independiente Rivadavia, el duelo representa mucho más que tres puntos: es la oportunidad de confirmar su crecimiento competitivo y consolidarse como uno de los equipos revelación del torneo ante uno de los grandes del fútbol argentino.

