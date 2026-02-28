Batacazo en el arranque del futsal mendocino: Villa Hipódromo golpeó a Cementista

La Primera División del Apertura 2026 del futsal mendocino tuvo un inicio intenso, con resultados lógicos en la mayoría de los cruces, pero con un resultado que rompió el molde: el triunfo de Villa Hipódromo sobre Cementista . La fecha también dejó un empate vibrante entre Independiente Rivadavia y Regatas , en un comienzo de torneo que promete paridad y emoción.

La gran noticia de la jornada fue el triunfo de Villa Hipódromo por 2-1 frente a Cementista. El equipo que llegaba con menos cartel terminó imponiéndose con orden, eficacia y personalidad para sumar tres puntos de enorme valor en el arranque del campeonato.

Cementista, uno de los equipos que suele protagonizar el torneo, no logró imponer condiciones y terminó pagando caro su falta de precisión en los momentos clave. El resultado marca el primer impacto competitivo del Apertura y posiciona a Villa Hipódromo como uno de los nombres a seguir en las próximas fechas.

El otro foco de la fecha estuvo en el empate 3-3 entre Independiente Rivadavia y Regatas, en un duelo dinámico, con cambios constantes en el marcador y un ritmo alto de principio a fin.

Ambos equipos mostraron argumentos ofensivos y dejaron sensaciones positivas, aunque ninguno logró sostener la ventaja cuando la tuvo. El reparto de puntos terminó reflejando con justicia el desarrollo del juego.

regatas vs CSIR futsal Jonathan Gallegos, un referente de Regatas. @Futsaldeprimera

El resto de la fecha sin grandes sorpresas

El juego en el Lago marcó la despedida de la actividad de un referente en Regatas. Jonathan Gallegos.

Más allá de los dos resultados que marcaron la agenda, el inicio del torneo dejó triunfos esperados de equipos que partían como favoritos en sus respectivos cruces.

Banco Nación comenzó con una victoria clara, Alemán protagonizó uno de los partidos con mayor cantidad de goles y también sumaron de a tres Godoy Cruz, Jockey Club y Don Orione, en una jornada que completó el primer mapa competitivo del campeonato organizado por FEFUSA Mendoza.

Resultados de la Fecha 1 – 27/02/2026

Estos fueron los partidos y los marcadores confirmados:

Jockey Club 4 – COP 0

Cementista 1 – Villa Hipódromo 2

Don Orione 2 – CUC 0

Vistalba La Colonia 1 – Godoy Cruz 3

Regatas 3 – Independiente Rivadavia 3 (empate)

Alemán 7 – Don Bosco 4

Andes Talleres 2 – UMAZA 1

Muni San Martín 1 – Banco Nación 5

Don Orione CUC Futsal El Santo comenzó con un triunfo @FutsaldePrimera

Así quedaron las posiciones tras la primera fecha

La tabla muestra un pelotón amplio de equipos con tres puntos, con Banco Nación liderando por diferencia de gol tras su triunfo en el debut. Detrás se ubica un grupo numeroso de ganadores, mientras que Independiente Rivadavia y Regatas suman una unidad cada uno tras su empate.

El torneo recién comienza, pero el primer capítulo ya dejó señales claras de equilibrio competitivo.

Próxima fecha: cruces que pueden marcar tendencia

La segunda jornada ofrecerá enfrentamientos que pueden empezar a perfilar candidatos y confirmar si el golpe de Villa Hipódromo fue un hecho aislado o el inicio de una campaña protagonista.

Entre los partidos destacados aparecen los duelos entre Banco Nación y Jockey Club, además del cruce entre Independiente Rivadavia y Cementista, dos equipos que buscarán afirmarse rápidamente en el torneo.

Próxima fecha – Apertura 2026

La segunda jornada del torneo ofrecerá duelos que prometen tensión y espectáculo:

Viernes 6/3 – 21:30 hs