Independiente Rivadavia vs River: horarios, entradas, accesos y datos clave para el duelo en Mendoza

La Lepra mendocina afronta el duelo en un momento de regularidad y liderazgo en la Zona B del campeonato , con un rendimiento que lo mantiene entre los más sólidos del torneo local. Por su parte, River Plate llega a Mendoza en un contexto de transición tras la salida de Marcelo Gallardo como director técnico, con Marcelo Escudero al frente del equipo mientras se espera por la llegada de un nuevo entrenador.

El encuentro, válido por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 , se jugará desde las 21.30 (hora argentina) en el Estadio Malvinas Argentinas , con el arbitraje de Facundo Tello .

Socios de Independiente Rivadavia con la cuota de febrero al día podrán ingresar acreditando la cuota sin pago de ticket.

No socios y público general pueden adquirir localidades a través de la plataforma oficial Global Fan .

Hinchas de Independiente Rivadavia: ingreso por Calle Carlos Thays (sectores Popular Sur, Plateas y Playa Oficial).

Público neutral: acceso por Avenida Libertador (sectores Popular Norte y Platea Cubierta Norte).

Las puertas del estadio se habilitarán con varias horas de anticipación y se espera un operativo policial y de seguridad reforzado, con controles de DNI y sistema Tribuna Segura.

Transmisión y seguimiento

El partido se transmitirá en vivo por televisión por ESPN Premium y podrá seguirse a través de plataformas de streaming asociadas al Pack Fútbol (Flow, Directv GO, Telecentro Play) además de actualizaciones minuto a minuto en sitios deportivos.

Contexto futbolístico

Independiente Rivadavia llega afianzado, con buenas actuaciones y fuerte localía en Mendoza, con la ilusión de sostener su posición entre los líderes de la zona. River, en tanto, busca consolidar una identidad en un momento de cambio técnico y sumar puntos de visitante para escalar posiciones en la tabla mientras encara esta etapa de transición de cuerpo técnico.