El sincericidio del DT del Aston Villa del Dibu Martínez sobre el Big Six de la Premier League: "No tenemos el presupuesto de los grandes"

Unai Emery, entrenador del Aston Villa, admitió que no son candidatos a estar entre los siete primeros de la Premier League inglesa de fútbol esta temporada y que su presupuesto está lejos del de los grandes.

Los de Birmingham, que jugarán la Europa League esta temporada, sólo han podido invertir 35 millones de euros en este mercado y están a punto de perder a Jacob Ramsey, que se marchará al Newcastle por algo menos de 50 millones.

Además, la temporada pasada ya tuvieron que decir adiós a Jhon Durán, Moussa Diaby, Douglas Luiz, Diego Carlos y Jaden Philogene entre otros y mostraron un beneficio neto de casi 50 millones.

Unai Emery comparó el presupuesto del Aston Villa con los gigantes de la Premier "We are not contended to be in the top seven, but hopefully we can show our capacity to fight"

Unai Emery shares his expectations for Aston Villa ahead of the start of the 2025/26 Premier League season



Unai Emery shares his expectations for Aston Villa ahead of the start of the 2025/26 Premier League season pic.twitter.com/CleK3YSKtn — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 15, 2025 "Estamos más o menos como cuando llegué", dijo este viernes Emery en la rueda de prensa previa a su debut en Premier League contra el Newcastle. "No somos un candidato al top siete. Tenemos la capacidad de crear un equipo fuerte, pero no con el mismo presupuesto que los clubes grandes. Tenemos que ser competitivos con nuestros jugadores y seguir trabajando tan fuerte como siempre y estar motivados. Mañana empezamos y quedan 38 partidos, pero no somos candidatos a estar entre los siete mejores", añadió el español.

El pasado invierno, Monchi, el director deportivo del equipo que defiende Dibu Martínez, incorporó a tres jugadores en invierno que fueron clave para luchar por la FA Cup hasta semifinales y para sellar el pase a Europa por tercer año consecutivo. Llegaron Marcus Rashford, Marco Asensio y Axel Disasi, pero ninguna de estas cesiones se pudieron hacer permanentes por los altos salarios y el costo de los traspasos.