Rodolfo de Paoli negocia con un canal para relatar el Mundial y mete presión: "Ya me estoy cansando"

A menos de 2 meses y medio del Mundial 2026, Rodolfo de Paoli reveló que está en tratativas para encabezar las transmisiones en una cadena internacional.

Rodolfo de Paoli supo convertirse en una de la principales voces en Argentina de las Copas del Mundo en la última década. Con Brasil 2014 como su debut en TV en el máximo certamen de países, estuvo también en Rusia 2018 y Qatar 2022, donde inmortalizó la tercera consagración de la Selección argentina con su inolvidable "Somos todos Montiel".

Desde entonces, no se lo ha vuelto a escuchar en las transmisiones, de las que se alejó para de dedicarse a pleno la dirección técnica, aunque no está el frente de ningún equipo tras su breve paso por Colón en 2024. Sin embargo, en las últimas horas, hizo una fuerte revelación: "Tengo una oferta para relatar el Mundial 2026 y la estoy analizando", aseguró este lunes en Vorterix.

Rodolfo de Paoli contó que tiene una oferta para relatar el Mundial 2026 Rodolfo De Paoli contó que tuvo un ofrecimiento para relatar el Mundial 2026 Si bien no confirmó con qué cadena sería, indicó que se trata de un medio "internacional" y, según pudo saber MDZ, se trataría de DirecTV. De todos modos, contó que esto todavía no está definido: "El tema es que la negociación pasó de blanco a gris y de gris a negro. Yo arranqué a negociar el 8 de diciembre y la semana que viene va a ser 8 de abril".

"Si lo estoy contando esto es porque me siento más afuera que adentro. Ya me estoy cansando de una negociación de 4 meses. La cosa es '¿me querés o no me querés?', y ya está", apuntó en la misma sintonía para meter presión. Y sostuvo: "Esto se tiene que resolver, pero ya me están dando más ganas de ir al Mundial a pasear con mi familia que a relatar".