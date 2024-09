El fuerte enojo de De Paoli tras ser echado de Colón a 40 días de asumir: "Es una falta de respeto que..."

Rodolfo De Paoli asumió en Colón de Santa Fe el 7 de agosto, disputó apenas seis partidos y ya fue despedido de su cargo, solo 40 días después. Fueron 4 derrotas y 2 triunfos en una racha que no favorece en nada al Sabalero en su aspiración por regresar a la máxima competición del fútbol argentino,

El mal momento futbolístico del equipo santafecino que se arrastra desde el paso anterior de Iván Delfino, puso en jaque el objetivo del ascenso, a pesar de que a priori se postulaba como el principal candidato. En este momento, Colón se encuentra octavo en la zona B, siendo el último de los que se clasifican al Reducido, a 6 puntos por debajo del líder Nueva Chicago y otros cuatro por encima de Mitre de Santiago del Estero, que busca dejarlo afuera de todo tipo de pelea.

De Paoli había sido presentado como DT de Colón el último 7 de agosto. (Foto: @ColonOficial)

Para el Sabalero, De Paoli ya es el pasado, pero mientras comienzan a sonar nombres en su reemplazo -como Sebastián Battaglia- el DT no se quedó callado y salió a declarar tras su despido, dejando fuertes dardos contra la dirigencia. "A mí me parece que es una falta de respeto que sea un ciclo cumplido con 5 partidos, si encima no fuera 5 derrotas. Pero si la prensa se la pasa diciendo que lo es… en un momento las balas entran. Y entraron las balas", señaló.

Luego, en diálogo con Sol Play, De Paoli amplió: "Es una pena que no terminen de entender que Colón en los últimos 17 partidos ganó 4, y en esos 4 nosotros ganamos 2. Me parece que no hacen ese tipo de análisis. Y si los ciclos son de 5 partidos y 38 días, y no son de 5 derrotas en fila, me parece que realmente el árbol está tapando el bosque.”

Se trata de la segunda salida de De Paoli de un club este año, tras su magro paso por Independiente Rivadavia. Antes también tuvo un semestre complicado al dirigir a Patronato. En la sumatoria, dirigió 32 encuentros entre los cuales ganó 11, igualó 2 y sufrió 19 derrotas.