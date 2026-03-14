El comunicado oficial que Boca les envió a sus socios sobre el proyecto de ampliación de la Bombonera

En medio de una semana cargada de anuncios, Boca dio otro paso y comunicó formalmente una novedad clave sobre el proyecto que busca ampliar el estadio.

Boca les envió un mail a sus socios en plena medianoche con detalles clave del proyecto para ampliar la Bombonera.

La semana fue intensa en Boca, con información que se fue conociendo día a día alrededor del proyecto de ampliación de la Bombonera. Desde el lunes comenzaron a trascender reuniones y avances que anticipaban que la obra finalmente se pondría en marcha. El propio Juan Román Riquelme terminó de confirmar la noticia en las últimas horas del viernes.

Sin embargo, todavía faltaba un paso más. Y llegó pasada la medianoche entre viernes y sábado, cuando el club decidió enviarles a sus socios un comunicado oficial con detalles del avance del proyecto.

El mensaje que Boca les mandó a sus socios El mail que Boca le envió a sus socios Boca envió un comunicado a sus socios a la medianoche por la ampliación de la Bombonera. El mail, con título y membrete institucional, explica que se completó una primera instancia clave: la aceptación de la empresa Ferrosur a las condiciones que Boca planteó respecto a la obra y a su posible impacto en el funcionamiento del tren de carga que pasa junto al estadio.

En el mensaje también se detallan los próximos pasos administrativos del proyecto. Entre ellos aparece la presentación ante la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) para que el organismo autorice la continuidad de los trabajos previstos.