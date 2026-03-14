Matías Rossi se quedó con la pole del TC2000 en un accidentado regreso al Callejero de Buenos Aires

El "Misil" de Del Viso dominó una clasificación frenética del TC2000 marcada por las banderas rojas y los golpes contra los muros en el sur de la Ciudad.

El rugido de los motores volvió a estremecer el asfalto porteño. En una sesión clasificatoria de alta tensión y estrategias al límite, Matías Rossi se adjudicó la pole position de la primera fecha del TC2000 en el nuevo circuito callejero de la Ciudad de Buenos Aires. El piloto de Toyota demostró su jerarquía en un trazado que no perdonó errores y que mantuvo la incertidumbre hasta el último segundo.

Clasificación del TC2000 en Buenos Aires: El Top 10 matias rossi TyC Sports La grilla de partida para la gran final del domingo quedó conformada de la siguiente manera, tras una sesión que exigió máxima concentración:

Matías Rossi

Gabriel Ponce de León

Emiliano Stang

Diego Ciantini

Nicolás Palau

Franco Riva

Marcelo Ciarrocchi

Valentín Yankelevich

Facundo Aldrighetti

Matías Capurro Banderas rojas y preocupación por Franco Vivian La exigencia del circuito del sur de la ciudad pasó factura desde temprano. La nota preocupante de la jornada la dio Franco Vivian, quien no pudo formar parte de la clasificación debido a un fuerte accidente durante la Práctica 2. Tras el impacto, se confirmó que el piloto sufrió una microfractura en la zona lumbar. Pese al diagnóstico, el equipo médico y el piloto esperan que pueda largar la final de este domingo.

Ya en la clasificación, el ritmo fue interrumpido constantemente por cuatro banderas rojas:

Marcelo Ciarrocchi provocó la primera tras un despiste inicial.

Tomás Fernández protagonizó la segunda interrupción por una salida de pista.

Matías Capurro sufrió un fuerte golpe contra el paredón de la Avenida General Roca , previo a la curva, dañando seriamente su unidad.

El cierre estuvo marcado por un toque entre Ciarrocchi y el piloto ruso Evgenii Leonov, que sentenció la clasificación para este último. Debuts aprobados en las calles porteñas A pesar de las dificultades del trazado, los debutantes en circuitos callejeros dejaron una imagen positiva. Facundo Aldrighetti cumplió una sólida actuación logrando el 9° puesto. Por su parte, Valentín Yankelevich sorprendió con un gran ritmo que lo posicionó 8° en la grilla final, a pesar de un inconveniente técnico que le impidió completar la totalidad de sus vueltas.