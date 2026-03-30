Max Verstappen, el saludo irónico a Pierre Gasly y la chance concreta de poner fin a una era

El Gran Premio de Japón dejó una escena que no pasó desapercibida: Max Verstappen , en plena carrera, saludando de manera irónica a Pierre Gasly tras ser superado. Un gesto breve, casi imperceptible, pero cargado de significado en un contexto donde el neerlandés ya no domina con la autoridad de temporadas anteriores.

Ese instante en Suzuka funcionó como una especie de síntesis del momento que atraviesa el tetracampeón del mundo. Lejos de la comodidad de sus años dorados, Verstappen se mostró expuesto, incómodo y, por momentos, resignado ante un escenario deportivo distinto.

Minutos después, ya fuera del auto, sus palabras terminaron de darle profundidad a esa imagen. Verstappen ya no esconde lo que viene procesando hace rato.

La maniobra de Gasly y la reacción de Verstappen no pasaron desapercibidas. El saludo irónico, lejos de ser una simple broma, reflejó frustración en medio de una carrera en la que el piloto de Red Bull no logró ser protagonista.

Ese contraste con su dominio reciente alimenta una sensación cada vez más evidente: la Fórmula 1 ya no le resulta tan disfrutable como antes. Y él mismo lo dejó en claro.

“Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando”, reconoció tras la carrera, en una declaración en la que volvió a exponer su brutal sinceridad.

El desgaste de Max Verstappen

Verstappen profundizó esa idea al referirse al exigente calendario y al impacto personal que implica sostener el nivel competitivo durante toda la temporada. "En lo personal estoy muy contento. También hay que esperar a que lleguen las 24 carreras. Esta vez son 22, pero normalmente son 24. Y entonces uno se pregunta: ¿merece la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia viendo más a mis amigos cuando no estoy disfrutando de mi deporte?".

Las palabras del neerlandés no aparecen en el vacío. Desde hace tiempo viene mostrando incomodidad con ciertos aspectos de la categoría, especialmente con el rumbo reglamentario. En ese contexto, la motivación empieza a ser un factor determinante.

La posibilidad de un final anticipado

El impacto de sus declaraciones ya no puede ser ignorado: se percibe con fuerza la idea de una posible salida anticipada de la Fórmula 1, incluso antes del final de su contrato con Red Bull. “Tengo otros muchos proyectos que me apasionan. Si parase, no significaría que me quedase parado. No quiero que la gente se sienta mal por mí”, aseguró, dejando abierta la puerta a un futuro fuera de la categoría.

Si bien su vínculo contractual se extiende hasta 2028, el propio Verstappen ya había condicionado su continuidad al reglamento que entrará en vigor en 2026. "Mi contrato va hasta 2028, pero dependerá de las nuevas normas de 2026, y de si son agradables y divertidas. Si no lo son, no me veo aguantando", había advertido.

max verstappen2 La chance de que Max Verstappen abandone la Fórmula 1 aparece cada vez más concreta. Instagram @maxverstappen1

A esto se suma un contexto deportivo menos favorable. Tras las primeras carreras de la temporada, Red Bull perdió protagonismo frente a Mercedes, y el neerlandés se encuentra lejos de la lucha por el campeonato.

En ese escenario, el gesto irónico en Suzuka deja de ser una anécdota y empieza a leerse como una señal. Una pequeña imagen que, quizás, anticipa algo más grande: el posible cierre de una de las eras más dominantes en la historia reciente de la Fórmula 1.