La contundente afirmación de Pierre Gasly sobre el A526 de Alpine tras el GP de Japón

Pierre Gasly atraviesa un presente alentador en la Fórmula 1 y lo dejó en claro tras el Gran Premio de Japón, donde firmó un sólido séptimo puesto. El francés no solo sumó puntos clave, sino que también resaltó el rendimiento del A526 de Alpine , al que consideró el mejor monoplaza que ha tenido desde su llegada a la categoría.

El piloto francés fue protagonista durante todo el fin de semana en Suzuka . Su consistencia en clasificación anticipó una carrera en la que volvería a mostrarse competitivo frente a rivales de peso.

Ya en la prueba principal, Gasly logró sostener un ritmo firme que le permitió mantenerse en la zona media-alta, incluso por delante de los Red Bull en varios pasajes. Su desempeño tomó aún más valor tras resistir el asedio constante de Max Verstappen en el tramo final.

"Fue una carrera larga, debo decir, con mucha presión", reconoció Gasly al analizar lo ocurrido en Suzuka. "Al principio de la carrera, estaba bastante cómodo con los neumáticos medios. Pero ha habido muchos coches de seguridad este año, así que sabía que en algún momento iba a pasar".

La aparición del coche de seguridad cambió el desarrollo y eliminó la ventaja que había construido. A partir de allí, el francés tuvo que defenderse en condiciones más exigentes: "La segunda parte de la carrera fue un poco diferente. (Verstappen) me metió muchísima presión durante toda la carrera, así que realmente tuve que concentrarme para intentar ser lo más rápido posible; no hubo gestión con esos neumáticos, y no podía cometer ningún error, porque estaba muy, muy cerca".

Pese a que el neerlandés llegó a superarlo momentáneamente, Gasly reaccionó y recuperó la posición antes de la bandera a cuadros: "Consiguió mantenerse bastante cerca, así que ellos lo hicieron un poco mejor que nosotros con los neumáticos duros. Pero al final, conseguimos mantenerlo detrás y lograr esa séptima posición".

Un Alpine que ilusiona

El crecimiento de Alpine resulta evidente si se compara con el inicio irregular que tuvo el equipo en la temporada anterior. Tras apostar fuerte al desarrollo del nuevo reglamento, la escudería francesa empieza a ver resultados concretos en pista.

"Creo que, por ahora, este es el mejor coche que he tenido en mi carrera, quizá junto al AlphaTauri de 2021", aseguró Gasly, dejando en claro el salto de calidad del A526.

pierre gasly japón Gran actuación de Pierre Gasly en Suzuka. X @allpainfanclub

Los números respaldan su optimismo: el francés suma puntos en todas las carreras disputadas hasta el momento y se ubica entre los diez mejores del campeonato. Además, Alpine logró posicionarse en la pelea directa del medio en la tabla de constructores.

Objetivo: acercarse a la punta

El contexto también favorece al equipo en términos de desarrollo. Gracias a su ubicación en la temporada anterior, Alpine dispone de mayores recursos aerodinámicos, lo que podría traducirse en mejoras sostenidas a lo largo del año.

"Creo que tenemos una buena base", explicó el piloto. "Estoy bastante contento de ver que el coche ha parecido funcionar bien durante los primeros fines de semana, hemos conseguido rendimiento en todos los aspectos. Conocemos nuestras limitaciones y en qué tenemos que trabajar".

Con la mirada puesta en las próximas citas, Gasly anticipa nuevas evoluciones: "Pero tenemos un mes por delante, estamos trabajando en cosas para Miami, así que en general es una buena señal. Estoy contento con este fin de semana, el equipo hizo un buen trabajo, logramos un progreso decente durante el fin de semana".

También comparó el rendimiento frente a sus rivales directos: "Conseguimos abrir una agradable brecha con (Liam) Lawson, que creo que terminó 18 segundos detrás de nosotros, y estamos a siete segundos del Ferrari de Lewis Hamilton, que terminó delante. Así que, si seguimos avanzando, espero que podamos alcanzar al grupo de cabeza”.

El rendimiento del francés no pasó inadvertido: la Fórmula 1 lo destacó como uno de los “ganadores” del fin de semana, subrayando su regularidad y un inicio de temporada perfecto en cuanto a puntuación, algo inédito en su trayectoria.