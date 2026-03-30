La Asociación de Árbitros Mendocinos respaldó a Fernando Espinoza en medio del escándalo por amaño de partidos

La entidad, presidida por el propio Fernando Espinoza emitió un comunicado para negar vínculo entre el mendocino y la causa que investiga presuntos arreglos en distintos partidos del fútbol argentino.

Luego de ser señalado en la causa que investiga amaño de partidos en el fútbol argentino, el árbitro mendocino Fernando Espinoza recibió un (esperado) respaldo por parte de sus colegas locales. El apoyo llegó a través de un comunicado oficial de la Asociación Civil Árbitros Mendocinos Asociados (Acama), entidad que preside el propio Espinoza.

En el texto difundido en sus redes sociales, Acama asegura que la información que vincula a Fernando Espinoza con los presuntos arreglos de partidos en el fútbol argentino "es falsa". En ese sentido, el comunicado asegura que la entidad cuenta "con los extractos bancarios correspondientes a ese periodo (diciembre de 2020), donde no figura ningún tipo de transferencia ni ingreso" proveniente de la empresa Malte SRL -firma señalada como el vehículo financiero para las operaciones sospechadas-.

"TODO EL ARBITRAJE MENDOCINO TE APOYA Y ESTÁ CON VOS", concluye el escrito con el que Acama buscó darle un espaldarazo a su presidente, Fernando Espinoza, en medio de un conflicto que lo tiene en el ojo de la tormenta, y que avisora nuevos capítulos.

Cuál es la acusación que recae sobre el mendocino Fernando Espinoza comunicado arbitros mendocinos espinoza El mendocino Fernando Espinoza y otro árbitro quedaron señalados por presuntamente haber recibido pagos del entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, para manipular el resultado de distintos partidos del fútbol argentino.