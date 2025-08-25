El anuncio de Conmebol sobre el VAR que impactará en los cuartos de la Libertadores y Sudamericana

Por disposición de la Conmebol, a partir de cuartos de final las decisiones del VAR serán explicadas en vivo, tanto en los estadios como en las transmisiones.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció un cambio clave en la utilización del VAR. Desde los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los árbitros deberán explicar en vivo las decisiones que adopten tras consultar la tecnología, tanto al público presente en los estadios como a los hinchas que sigan las transmisiones oficiales.

Según detalló el organismo, la medida -aprobada por el International Football Association Board (IFAB)- “busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza con cada determinación”.

Los árbitros deberán hablar en vivo para explicar sus fallos tras el VAR Monitor VAR Conmebol 2 Este sistema no es del todo nuevo en la región: en la Argentina ya se aplica en la Liga Profesional desde el inicio del Torneo Clausura, y tuvo su debut internacional en la final de la Recopa 2024, donde Fluminense venció a Liga de Quito en el Maracaná.

El anuncio llega en un contexto donde el fútbol argentino es protagonista en la Libertadores. Hay cuatro equipos entre los ocho mejores, algo que no sucedía desde 2018, cuando River le ganó la final a Boca en Madrid. En cuartos, Vélez y Racing se cruzarán en un duelo de peso que asegurará a un semifinalista nacional, mientras que River enfrentará a Palmeiras y Estudiantes se medirá con Flamengo.

Racing-Peñarol El duelo caliente de octavos de final entre Racing y Peñarol tuvo algunas jugadas de VAR en Avellaneda. FotoBaires En la Sudamericana, Lanús sigue en carrera y se medirá con Fluminense tras eliminar a Central Córdoba por penales, a la espera de lo que ocurra con el partido suspendido entre Independiente y Universidad de Chile.