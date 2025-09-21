La temida "curva del castillo", el gran desafío de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán no es un desafío más dentro del calendario de la Fórmula 1 . El impredecible y relativamente nuevo circuito callejero de Bakú cuenta con uno de los tramos más famosos del mundo motor: la llamada “curva del castillo”, ubicada en la sección 8 del trazado.

Este sector apenas alcanza los 7,6 metros de ancho, lo que lo convierte en el punto más angosto del calendario de la categoría. Para atravesarlo, los pilotos deben ingresar prácticamente en diagonal, a velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora, con el riesgo de rozar los muros y quedar fuera de competencia.

En este callejón histórico se registraron incidentes que todavía se recuerdan. En la clasificación de 2019, Charles Leclerc estrelló su Ferrari contra las defensas y se lamentó con una frase que quedó inmortalizada: “I am stupid”. Minutos antes, el polaco Robert Kubica había sufrido un accidente idéntico en el mismo sitio.

Los accidentes de Leclerc y Kubica en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2019

Franco Colapinto deberá pasar por esta curva unas 100 veces entre entrenamientos, clasificación y carrera, lo que la convierte en un examen constante de concentración y precisión.

El antecedente de Franco Colapinto en Bakú

El piloto argentino disputará su segundo GP de Azerbaiyán. Su debut en este trazado se produjo en 2024, cuando aún defendía los colores de Williams. Aquella vez, Colapinto protagonizó un inicio accidentado con un golpe en las prácticas libres, pero se repuso con una gran clasificación y un resultado histórico en carrera: terminó octavo y sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Franco Colapinto vuelve a correr en Bakú, el circuito de su mejor resultado en la Fórmula 1.

Este año, ya como piloto de Alpine, el pilarense buscará repetir lo hecho en 2024 y rescatar unidades en una temporada que viene cuesta arriba. En lo que va de 2025, su mejor resultado fue un undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos, lejos de lo esperado tanto por él como por la escudería francesa.

Un circuito que combina rectas y muros

El Circuito Callejero de Bakú es considerado uno de los más exigentes del campeonato por su mezcla de largas rectas —que favorecen a los autos más veloces— y secciones extremadamente técnicas, como la zona del castillo.

Además, el asfalto irregular y los baches complican aún más la puesta a punto. Los monoplazas con suspensiones duras, como el Alpine, suelen sufrir en estas condiciones. Por eso, Colapinto advirtió que será una prueba especialmente complicada: “Nuestro auto no es el mejor y en un callejero con muchos baches, el coche es muy duro y no los copia bien. Trataremos de encontrar los detalles y maximizar las oportunidades que aparezcan”, explicó.

El circuito urbano de Bakú es uno de los más desafiantes del calendario.

Colapinto, enfocado en su futuro en la F1

El Gran Premio de Azerbaiyán llega en un momento crucial para Colapinto. Restan pocas fechas en el calendario y cada actuación puede ser determinante para asegurar su continuidad en la grilla de 2026.

Lejos de la presión, el argentino se mostró tranquilo en la previa: “No se puede controlar lo que pasa alrededor. Ese ruido externo no me está influyendo mucho. Hay que saber controlarlo”, dijo durante el media day de la Fórmula 1.

Colapinto también reconoció que la temporada no está siendo la esperada para Alpine: “No estamos en la posición que queremos, no sumamos puntos y estamos últimos, no es un buen año. Pero en lo personal lo importante es seguir mejorando con el auto y ser más consistente y lo estoy encontrando de a poco”.

El desafío de repetir la hazaña

La experiencia positiva del año pasado en Bakú es una motivación adicional para Colapinto, quien sabe que este circuito le trae buenos recuerdos. “Fue muy positivo andar tan bien el año pasado en un circuito como Bakú, de los más complicados del calendario. Fue muy bueno para mi futuro. Contento de estar de vuelta acá, hay que ver qué pasa este fin de semana”, sostuvo.

El Gran Premio de Azerbaiyán 2024 quedará para siempre en la memoria de Franco.

Con 10 Grandes Premios disputados en 2025 y sin puntos aún en su cuenta, el argentino intentará dar el golpe en un escenario que ya lo vio brillar.