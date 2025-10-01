La fuerte confesión de Ricardo Gareca sobre su paso por la Selección de Chile: "No salía del departamento"
Ricardo Gareca analizó lo que fue su fallido ciclo como DT de Chile. También se refirió a la polémica que se desató por no convocar a Arturo Vidal.
Ricardo Gareca se encuentra sin trabajo desde que renunció como entrenador de la Selección de Chile en junio luego de quedar sin chances de clasificar al Mundial 2026, el tercero consecutivo al que se ausentará el elenco trasandino. Fue un paso en falso en su carrera y nunca pudo repuntar la mala situación del equipo.
En total fueron 17 partidos los que dirigió en La Roja entre Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y amistosos, con un saldo negativo de 4 triunfos (solo uno fue por los puntos), 4 empates y 9 derrotas. Fueron 18 meses en los que nunca encontró el rumbo y fue lapidado por la prensa y los hinchas locales.
Ricardo Gareca habló sobre su paso por la Selección de Chile
"Duelen las derrotas. Yo estuve un año y medio en Chile y no salí del departamento. No conocí nada del país porque no salía", reveló el Tigre este miércoles en ESPN. "Eso no lo digerís, pasan los días y la cabeza te quema. Es distinto a lo que pasa en un club, que tenés que levantar rápido porque el siguiente partido lo tenés enseguida", detalló.
"Habíamos arrancado bien con Chile, me gustó lo que estaba viendo", señaló luego respecto de cómo encaró el trabajo en sus primeros momentos. Y apuntó: "Había que ver a los chicos que pudieran reemplazar a la generación dorada, que tienen todos entre 36 y 37 años. No nos podíamos cargar de tantos jugadores de esa edad".
Gareca se lamentó por no convocar a Vidal antes en Chile
En ese sentido, se refirió a la fuerte polémica que se desató entre él y Arturo Vidal, a quien estuvo mucho tiempo sin llamarlo y con quien tuvo numerosos entredicho antes de volver a incluirlo en las nóminas, ya en el último tramo: "Era un jugador para convocarlo antes. No me lo reprocho porque yo intento hacer lo mejor, pero sí puedo aceptar que me demoré en convocarlo y que él, siendo un jugador histórico y representativo, haya reaccionado mal", se lamentó Gareca.