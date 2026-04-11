Cristiano Ronaldo volvió a convertir y acelera hacia los 1000 goles: a cuánto quedó

El portugués sumó un nuevo tanto en Arabia Saudita y quedó más cerca de una marca histórica que persigue en el tramo final de su carrera.

Cristiano Ronaldo volvió a decir presente en la red y sigue empujando su propia marca histórica. El delantero convirtió para Al Nassr ante Al Okhdood y achicó aún más la distancia que lo separa de los 1000 goles como profesional. El tanto le permitió sostener su condición de máximo goleador en la historia del fútbol.

Con cada nueva anotación, el portugués continúa ampliando un registro que lo tiene como líder indiscutido en la tabla histórica.

A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de los 1000 Con su última conquista, Cristiano Ronaldo llegó a 968 goles oficiales en 1.314 partidos disputados. De esta manera, quedó a 32 tantos de alcanzar la barrera de los 1000, una marca inédita en el fútbol profesional.

cristiano ronaldo1 Cristiano volvió a anotar y se acerca a los 1000 goles. Instagram @cristiano El atacante mantiene una notable regularidad en el tramo final de su carrera y continúa sumando tanto en su club como en la selección de Portugal.

Así fue el gol 968 de Cristiano Cristiano Ronaldo volvió a marcar y quedó a un paso de los 1000 goles Cristiano Ronaldo volvió a marcar y quedó a un paso de los 1000 goles La cifra de Messi y la diferencia actual Detrás suyo aparece Lionel Messi, quien acumula 903 goles en 1.146 encuentros disputados. El argentino se ubica en el segundo puesto del ranking histórico. La diferencia entre ambos es actualmente de 65 goles, lo que obliga a Messi a sostener su ritmo goleador si pretende recortar distancia en los próximos compromisos.