Escándalo en Arabia Saudita: denuncian arbitrajes favorables al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Algunos clubes de la Saudi Pro League apuntaron contra la organización del campeonato por presuntos arreglos en favor del equipo de Cristiano Ronaldo.

El 1-1 entre Al-Fayha y Al-Ahli por la fecha 29 de la Saudi Pro League desató un fuerte escándalo. El foco de la polémica estuvo en el arbitraje, acusado de perjudicar al visitante en plena lucha por el título con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que actualmente ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones.

El encuentro tuvo tres jugadas clave dentro del área a favor de Al-Ahli que fueron revisadas por el VAR, pero en ninguna se sancionó penal. Las decisiones generaron un clima caliente y desataron la bronca del plantel, del cuerpo técnico y de referentes del club, que consideran que hubo un claro perjuicio.

Jugadores del Al-Ahli estallaron contra el Al-Nassr Al-Ahli vs Al-Fayha Tras el polémico empate contra Al-Fayha, el Al-Ahli estalló contra la Saudi Pro League y el Al-Nassr. @AlAhli_FC Uno de los que salió con todo fue Hussein Abdul Ghani, quien afirmó: “Lo que le ha pasado a Al-Ahli es una catástrofe. El equipo está preparado desde el inicio de la temporada, rindiendo a un gran nivel, y luego le privas de su derecho a competir, sea de forma intencionada o no”. Además, apuntó contra la dirigencia por no haber pedido árbitros extranjeros “para partidos que son como finales”.

También opinó Sami Al-Jaber, ídolo de Al-Hilal: “Si la afición del Al-Ahli habla de injusticia, es porque el equipo ha sido perjudicado a favor del Al-Nassr, su principal rival por el título. El Al-Ahli debe reaccionar ganando el próximo partido entre ambos”.

Desde adentro, el delantero Ivan Toney, autor del gol, dejó en claro su enojo: “Está claro, no sé qué más quieres que haga, ¿recoger el balón con las dos manos, vas a pitar penal entonces o no?”. Por su parte, el entrenador Matthias Jaissle reveló una situación llamativa: “Mis jugadores están extremadamente enfadados, ¡el cuarto árbitro les dijo textualmente que se enfocaran en el Campeonato Asiático!”.