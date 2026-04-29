Tras ser eliminado en Madrid, Cerúndolo dejará de ser el argentino mejor rankeado de la ATP: quién lo superará

Fran Cerúndolo cayó en octavos de final y bajará siete puestos en el Ranking ATP, por lo que será sobrepasado por un compatriota en la próxima actualización.

Francisco Cerúndolo llegó al Masters 1000 de Madrid como mejor el argentino del Ranking ATP, en el puesto 20. Sin embargo, no la tenía fácil, ya que debía defender las semifinales alcanzadas en 2025, por lo que un resultado menor podría ser muy contraproducente para él.

Y si bien comenzó bien en el certamen, este martes cayó en los octavos de final en dos sets (6-7 y 2-6) contra el belga Alexander Block. Esto, sumado a otros resultados recientes, lo harán bajar siete posiciones en el listado de los mejores tenistas del mundo y terminará siendo sobrepasado por un compatriota.

Etcheverry superará a Cerúndolo como el mejor argentino del Ranking ATP Etcheverry Tomás Etcheverry subirá al puesto 26 del ranking ATP. EFE Se trata de Tomás Etcheverry, quien logró llegar a la misma instancia en la capital española, pero logró sumar más puntos respecto de lo obtenido el año pasado en la misma etapa del circuito. Habiendo arrancado en la 29° colocación, subirá tres escalones.

Por lo tanto, cuando se actualice de manera oficial el Ranking ATP al finalizar el corriente Masters 1000 de Madrid, el tenista de 26 años oriundo de La Plata quedará 26°, un peldaño por encima de Fran Cerúndolo, que bajará al 27°.