Nuevos aumentos en el transporte público del AMBA: cuánto cuesta viajar desde este lunes

El Gobierno nacional aplicó desde este lunes nuevos aumentos en el transporte público del AMBA, con subas del 18% en los trenes y del 2% en los colectivos nacionales, además de un esquema de incrementos escalonados.

Las nuevas tarifas para trenes y colectivos rigen a partir de este lunes con un aumento del 18% en el servicio ferroviario y del 2% en las líneas de ómnibus del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que habrá subas escalonadas en los próximos meses.

Según un informe publicado este lunes en el Boletín Oficial, el boleto mínimo de las líneas de trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa pasa de $280 a $330 para los usuarios que poseen la tarjeta SUBE registrada, mientras que la segunda sección sale desde este lunes $429 y la tercera, $528.

En tanto, quienes abonen en efectivo pagarán un boleto plano de $1.100, mientras que el Gobierno además definió un esquema de aumentos escalonados para los servicios ferroviarios y, según el cronograma oficial, habrá aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Según se especificó en el citado informe, el aumento responde a que “se han registrado incrementos en los precios de insumos y servicios, incluyendo al gasoil, seguro de responsabilidad civil del parque móvil del autotransporte público de pasajeros, el precio del material rodante y el de los repuestos necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo” y, ante esta situación, el Gobierno indicó la necesidad de “trasladar una parte de los costos de explotación a los cuadros tarifarios” para sostener el funcionamiento del servicio.

El aumento en los colectivos En la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial se indicó además que para los colectivos nacionales, la suba es del 2% y el boleto mínimo para los usuarios con SUBE registrada pasa de $700 a $714 en los recorridos de hasta 3 kilómetros, mientras que para quienes no tengan la tarjeta, la tarifa mínima asciende desde hoy a $1.428.