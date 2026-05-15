Aciertos y papelones: los looks de la primera fila del desfile de Pucheta-Paz

En el marco de Bridal Runway Latam, el evento de moda nupcial más esperado del año, la dupla de diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz presentó su nueva línea de novias y demostró por qué son los favoritos de las famosas cuando se trata de vestidos de alta costura.

Más allá de las modelos que desfilaron con las creaciones de la dupla, los asistentes de la primera fila también llamaron la atención de los fotógrafos, puesto que crearon su propio fashion show con sus aciertos y... también sus errores. Te compartimos algunos de los looks presentes y vos decidís si te gustan o no.