Quién era el camionero que murió tras desbarrancar en la Ruta 7

El camionero falleció en la zona conocida como Curva del Tiempo en la Ruta 7, cerca de Punta de Vacas.

El camionero que falleció en la ruta 7 trabajaba en Transporte Maldonado.

Esta tarde un camionero murió tras desbarrancar en la Curva del Tiempo en la Ruta 7, según la información aportada por el Ministerio de Seguridad. El accidente ocurrió en el kilómetro 1203 cerca de Punta de Vacas. Por el momento, se desconoce la mecánica del siniestro vial.

Ruta 7, alta montaña, invierno, pronóstico-4 Por la ruta 7 transitan a diario cientos de camiones. Milagros Lostes - MDZ

Quién era el camionero Según la primera información de Gendarmería, el camionero que desbarrancó en la Ruta 7 y falleció casi en el acto fue identificado como Carlos Gabriel Mazzocca y trabajaba en Transporte Maldonado.

Por el momento, se sabe que el cuerpo sin vida fue rescatado por los bomberos por el camionero había quedado atrapado en el habitáculo.

El accidente fatal en la Ruta 7 Desde el Ministerio de Seguridad informaron que el accidente ocurrió a las 16.09 y que una persona que pasó por la zona llamó al 911 y alertó sobre la presencia de un camión desbarrancado en la zona de la Curva del Tiempo y que el conductor había quedado atrapado.