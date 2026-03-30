Un hombre fue mordido por una serpiente y quedó internado en el hospital Lencinas
El hombre fue mordido por una serpiente mientras realizaba tareas en su casa ubicada en Uspallata.
Un hombre fue mordido este domingo por una serpiente mientras trabajaba en su casa de Polvaredas, en Uspallata. El hecho ocurrió pasadas las 21, cuando sintió la picadura y luego se confirmó que se trataba de una yarará.
La yarará es una serpiente peligrosa para la salud y sus mordeduras pueden causar envenenamientos graves e incluso letales. Si bien en primer lugar el hombre llegó al hospital de Uspallata, luego fue trasladado al hospital Lencinas, donde recibió el antídoto correspondiente y quedó internado en observación.
Por su parte, la serpiente fue preservada en primera instancia por la Policía Rural, y posteriormente derivada a Recursos Naturales de Mendoza.
Envenenamiento por serpiente
En Argentina, las especies peligrosas para la salud son: yarará, cascabel y coral. Sus mordeduras pueden causar envenenamientos graves e incluso letales. Están presentes en casi todo el país, con excepción de Tierra del Fuego, y hay mayor diversidad en provincias del norte y el litoral.
El envenenamiento por serpientes se produce cuando la misma inocula el veneno a través de la mordedura, generando una herida punzante. Por lo general, se observan marcas de los colmillos y una rápida hinchazón en el sitio de la herida.
Si bien los síntomas varían según la especie, pueden incluir lo siguiente:
- Dolor intenso en el lugar de la mordedura.
- Ampollas y marcas visibles de los colmillos.
- Hemorragias y sangrado nasal.
- Náuseas, vómitos, taquicardia y presión baja.
- Visión borrosa y dificultad para hablar.
- Parálisis muscular y respiratoria en casos severos.
Qué hacer ante una mordedura de serpiente
- Solicitar ayuda médica de inmediato: llamar al servicio de emergencias o acudir al centro de salud u hospital más cercano.
- Retirar objetos que puedan comprometer la circulación sanguínea como: anillos, pulseras, cadenas, tobilleras y zapatos.
- Restringir el movimiento: mantener a la persona lo más quieta posible.
- No tocar la herida, ni apretar o realizar torniquetes.
- No aplicar sustancias sobre la herida ni dar alcohol o medicamentos sin indicación médica.
Atendidas a tiempo, las mordeduras de serpientes venenosas se pueden tratar en forma efectiva.
Además, en caso de encontrar una serpiente, se recuerda que no hay que internar manipularla ni matarla, ya que puede aumentar el riesgo de ataque. También se recomiendan mantener la distancia y comunicarse inmediatamente con Fauna o la Policía Rural.