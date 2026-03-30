Un hombre fue mordido por una serpiente y quedó internado en el hospital Lencinas

El hombre fue mordido por una serpiente mientras realizaba tareas en su casa ubicada en Uspallata.

Un hombre fue mordido por una yarará en Uspallata.

Un hombre fue mordido este domingo por una serpiente mientras trabajaba en su casa de Polvaredas, en Uspallata. El hecho ocurrió pasadas las 21, cuando sintió la picadura y luego se confirmó que se trataba de una yarará.

La yarará es una serpiente peligrosa para la salud y sus mordeduras pueden causar envenenamientos graves e incluso letales. Si bien en primer lugar el hombre llegó al hospital de Uspallata, luego fue trasladado al hospital Lencinas, donde recibió el antídoto correspondiente y quedó internado en observación.

hospital lencinas guardia (2).JPG El hombre quedó internado en el hospital Lencinas para recibir el tratamiento correspondiente. ALF PONCE MERCADO / MDZ Por su parte, la serpiente fue preservada en primera instancia por la Policía Rural, y posteriormente derivada a Recursos Naturales de Mendoza.

Envenenamiento por serpiente En Argentina, las especies peligrosas para la salud son: yarará, cascabel y coral. Sus mordeduras pueden causar envenenamientos graves e incluso letales. Están presentes en casi todo el país, con excepción de Tierra del Fuego, y hay mayor diversidad en provincias del norte y el litoral.

El envenenamiento por serpientes se produce cuando la misma inocula el veneno a través de la mordedura, generando una herida punzante. Por lo general, se observan marcas de los colmillos y una rápida hinchazón en el sitio de la herida.