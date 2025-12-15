Terror en Colegiales: así fue el impresionante incendio de vagones abandonados en el Parque Ferroviario

Las llamas afectaron a cuatro vagones abandonados en un predio de Colegiales. Vecinos manifestaron preocupación por la falta de control en el área.

Los vecinos registraron el episodio y alertaron a las autoridades.

El domingo por la noche, los vecinos del barrio porteño de Colegiales se vieron alarmados por un imponente incendio en el Parque Ferroviario, ubicado en la calle Moldes entre Palpas y Aguilar, donde se encuentran varios vagones abandonados. Durante la noche, los bomberos pudieron apagar las llamas.

De acuerdo a lo trascendido, el siniestro se desató en formaciones en desuso ubicadas en la estación Colegiales, en un terreno a cielo abierto que pertenece al Estado nacional. En ese espacio se encuentran alrededor de diez unidades ferroviarias fuera de servicio. Según informaron fuentes del Gobierno porteño, el fuego afectó de forma generalizada a cuatro de esas unidades.

El episodio activó un operativo de emergencia con participación de bomberos y personal de la Policía de la Ciudad, que logró contener el fuego y asegurar el área.

Dos dotaciones trabajaron simultáneamente sobre distintos frentes, utilizando una línea de 38 mm para atacar las llamas. Además de la extinción del fuego, se realizó una inspección preventiva en búsqueda de posibles víctimas, aunque no se reportaron personas afectadas al cierre de esta edición.

La zona donde se originó el fuego se encuentra próxima a edificaciones residenciales, lo que provocó preocupación entre vecinos por el riesgo de propagación del incendio hacia viviendas linderas. Como si fuera poco, el predio afectado se encuentra sin uso ferroviario activo y ha sido objeto de reclamos por parte de la comunidad local por su falta de mantenimiento y control.