¿Fútbol o show? Qué opinan los argentinos del entretiempo de 30 minutos de la final del Mundial

El próximo domingo, millones de personas se paralizarán cuando Argentina se enfrente a España en la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, más allá de la lógica tensión, el partido sumará un condimento inédito: por primera vez en la historia de los mundiales, habrá un show en el entretiempo al estilo Super Bowl.

El espectáculo se extenderá por alrededor de 30 minutos y contará con la presencia confirmada de Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS.

Esta drástica modificación en el clásico descanso de 15 minutos despertó un intenso debate. De acuerdo con una encuesta de Betsson Group, desarrollada por Netquest, los argentinos reflejan una marcada resistencia cultural frente a la espectacularización del fútbol.

El estudio revela que solo un 20% de los argentinos apoya plenamente la extensión del entretiempo para dar lugar al show. No obstante, el grupo mayoritario, que representa el 34%, adoptó una postura pragmática: no les molesta la innovación siempre y cuando no afecte el normal desarrollo ni enfríe a los jugadores de cara al segundo tiempo.

Por el contrario, la resistencia de los sectores más tradicionales es alta: un 23% de los encuestados en el país se declaró "firmemente en contra" de esta modificación, compartiendo con Chile (22%) y superando ampliamente a Colombia (13%) en el rechazo regional. A su vez, un 14% de los argentinos teme con preocupación que este megaevento musical termine interrumpiendo o alterando la dinámica de la gran final de fútbol.

Apuestas del entretiempo

Mientras los cuerpos técnicos planean cómo manejar un descanso inusualmente largo, los fanáticos ya juegan su propio partido en la plataforma de Betsson, analizando las atractivas cuotas especiales para el show de medio tiempo curado por Chris Martin, líder de Coldplay.

La gran protagonista será Shakira, quien adelantó que buscará dar una presentación histórica. En las cuotas especiales de Betsson, se paga 2.50 si la colombiana decide salir vestida con todos los colores de la bandera de su país (amarillo, azul y rojo). Además, el clásico "Waka-Waka" pica en punta como la canción favorita para abrir su bloque, con una cuota de 3.00.

La diversidad de artistas genera excelentes alternativas de pronóstico. Para el show de la Reina del Pop, Madonna, un inicio con el hit "Like a Virgin" ofrece una cuota de 6.00. Por el lado de Justin Bieber, los apostadores pueden inclinar sus jugadas a que abra su presentación con la canción "Peaches", alternativa que cotiza a 4.00.

Por último, para los fanáticos del K-pop que sigan la actuación de BTS, la posibilidad de que comiencen su show con el tema "SWIM" tiene una de las cuotas más altas de los especiales de entretenimiento, pagando un sólido 8.00 por cada peso apostado.

Los datos demuestran que para el hincha argentino, el fútbol siempre está primero. Si bien la innovación y el espectáculo a nivel mundial es aceptado, la prioridad absoluta es la pelota.